Gaston si ritira, Sinner passa: “Non volevo vincere così”

Il tennista francese dà forfait per un problema fisico. Sinner lo rincuora: "Ha grande talento"

di Paolo Diacono - 20 Gennaio 2026

Tutto liscio, pure troppo, per Jannik Sinner contro Hugo Gaston. Il tennista francese si ritira e lascia la vittoria all’altoatesino. Che, però, rende merito all’avversario: “Non volevo vincere così”. Il match che ha registrato l’esordio di Sinner all’Australian Open è durato poco più di un’ora. Per la precisione, 67 minuti. Sinner aveva controllato l’avversario ed era avanti nei primi due set, vinti per 6-2 e 6-1.

Sinner passa, Gaston si ritira

Dopo un’ora e sette minuti di gioco, Gaston ha deciso di sedersi in panca. Ha accusato un problema fisico. Che già lo stava infastidendo da molto. Al punto che già alla fine del primo parziale s’era seduto per prendere una pastiglia contro il dolore. Non è andata come sperava. E perciò il francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Sinner lo ha consolato e a verificare le sue condizioni. Ora l’altoatesino aspetta il suo avversario al secondo turno: sarà uno tra Prizmic e Duckworth.

“Non volevo vincere così”

Sinner ha reso omaggio al dolore del suo avversario Gaston: “Ho visto che non stava servendo forte nel secondo set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco”. Quindi ha aggiunto: “Sapevo che all’inizio avrebbe giocato così”. Sinner ha quindi commentato la sua prestazione: “Sono contento della partita e di come ho giocato. Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. L’esibizione con Felix è servita, anche se le partite ufficiali sono diverse. Ero un pò teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi. Ci si allena per questo”.