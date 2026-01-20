Sport

Sinner contro Gaston, i numeri della sfida

L'esordio del tennista altoatesino agli Australian Open

di Paolo Diacono - 20 Gennaio 2026

Oggi Jannik Sinner esordisce agli Open di Australia contro Hugo Gaston. L’incontro inizierà quando in Italia saranno le 9 del mattino. Gaston, numero 93 del ranking mondiale, non è un avversario facilissimo. Lo chiamano il “re delle palle corte”. Per il tennista altoatesino non sarà facilissimo sbarazzarsi dell’avversario per lanciare, anche in questo 2026, la sfida al primato globale al suo unico e solo avversario possibile, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner oggi contro Gaston

Gaston non ha un buon bilancio contro gli italiani. Finora ha vinto solo due volte, contro Darderi a Indian Wells e Bellucci a Toronto, l’anno scorso. Poi ha incassato 14 sconfitte. Per la seconda volta il francese incrocerà le racchette con un italiano in un torneo dello Slam. Prima di Sinner, Hugo Gaston ha incontrato a Wimbledon Lorenzo Sonego che ebbe ragione di lui in tre set. Insomma, la statistica sembra dare ragione alla parte italiana della bilancia

Il bilancio di Sinner contro i francesi

Due conti per Sinner prima di incontrare Gaston agli Australian Open. L’altoatesino ha incrociato 38 volte i tennisti francesi. Ha vinto 33 partite, ne ha perse solo cinque. Una statistica che si fa ancora più schiacciante prendendo in considerazione i tornei dello Slam. Qui il confronto è impietoso: 9-0 per Sinner. Che, peraltro, ha da allungare un’altra statistica: ha vinto per 17 volte di fila il match d’esordio agli Slam. Un filotto iniziato nel 2021 a Wimbledon. E che Sinner vorrebbe allungare, proprio contro Gaston.