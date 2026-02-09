Italpress Notizie Spettacoli

Geolier annuncia il “Summer Festival Tour 2026”

di Italpress - 9 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Geolier ha annunciato oggi il “Summer Festival Tour 2026”. L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso “Geolier Stadi 2026”, in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo debutto allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.

Il live non è solo una parte del percorso di Geolier: è il suo regno. Sul palco ha sempre fatto la differenza, superandosi show dopo show. Ogni passo è stato una conquista, collezionando record su record, con concerti curati in ogni dettaglio. Sul palco Geolier non si esibisce: comanda.

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Tutto è possibile”; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il quarto album di Geolier, che al debutto ha conquistato il primo posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici FIMI/NIQ Italia (con “DIO LO SA”, il suo disco precedente, che continua ad essere stabile raggiungendo la top 10 della chart), imponendosi anche nella Top 10 dei Singoli, interamente monopolizzata dalle tracce del disco, così come il podio dei brani di tendenza di YouTube Italia. Un risultato che non si vedeva da più di due anni. L’ennesimo traguardo arrivato dopo l’esordio dominante su Spotify nelle prime 24 ore, con tutte le tracce del disco presenti nelle prime 16 posizioni della Top 50, certificando il momento di assoluta centralità di Geolier.

– uff stampa Help e pr media –

(ITALPRESS).