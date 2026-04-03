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Gianmarco Mazzi al Quirinale giura da neo ministro del turismo: “Un mondo che rappresenta un pilastro dell’economia italiana” / Video

di Italpress - 3 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina a ministro del turismo di Gianmarco Mazzi, già sottosegretario di Stato per la cultura. Meloni termina quindi l’incarico assunto ad interim di ministro del turismo.

Subito dopo il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, alla presenza, in qualità di testimoni, del segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del consigliere militare del presidente della Repubblica, generale Gianni Candotti.

Erano presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Porterò avanti l’impegno in modo responsabile, con la massima energia e dando continuità al lavoro svolto dal Ministro Daniela Santanchè”. Lo ha dichiarato il neo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, dopo il giuramento al Quirinale. “Un ringraziamento anche al Ministro Alessandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo”, ha concluso Mazzi.

MELONI “LA SUA ESPERIENZA UN VALORE AGGIUNTO”

“Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo. La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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