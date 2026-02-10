Italpress Notizie Spettacoli

Gianna Nannini annuncia GiannaGold, a Berlino unico concerto evento del 2026

di Italpress - 10 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di 50 anni dalla prima pubblicazione (l’album Gianna Nannini), che l’ha consacrata come la rocker europea per eccellenza, Gianna Nannini annuncia oggi GiannaGold: un progetto di due anni per celebrare questo importante traguardo, a partire da un primo grande evento: l’unico live del 2026. Il 19 settembre 2026 Gianna Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell’arena rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali: sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che segna l’inizio della collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti. Un ritorno epico – che arriva dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25 tra Italia, Germania e Svizzera – un viaggio per ripercorrere la straordinaria carriera dell’artista, ma anche un ponte verso un nuovo progetto con nuova musica che segna il ritorno di Gianna in Universal e che l’accompagnerà per i prossimi anni.

I biglietti per il rock event del 19 settembre al Waldbühne di Berlino saranno disponibili per una speciale presale riservata al fanclub mercoledì 11 Febbraio 2026 alle ore 10:00, per una esclusiva presale Eventim venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 10:00, e disponibili per la vendita generale da lunedì 16 Febbraio 2026 alle ore 10:00 su TicketOne.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket,com e nei punti vendita autorizzati, su www.vivoconcerti.com e altre prevendite online. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

– foto Alex Majoli da ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).