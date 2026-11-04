Attualità

Giannagold, il disco e il tour di Nannini

L'uscita dell'album tra 48 ore

di Elizabeth Costello - 4 Novembre 2026

Esce venerdì 6 novembre a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali Giannagold, una raccolta di 29 brani pubblicata per tracciare i cinquant’anni di carriera di Gianna Nannini.

L’uscita di Giannagold

L’album include 10 classici del suo repertorio riarrangiati in chiave sinfonica ed eseguiti insieme alla London Symphony Orchestra, diretta da Gavin Greenaway e con il sound design di Wil Malone.

Tra i brani rivisitati figurano Latin Lover, Sei nell’anima, I maschi, Aria e America. Quest’ultima, intitolata America inc., è stata prodotta con Dardust e vede la collaborazione di Marracash.

Il progetto e il tour

Il progetto comprende pure tre brani inediti. Il primo, Meraviglioso errore, scritto insieme a Brunori Sas e Dimartino e mixato da Manny Marroquin. Il secondo, la ballad Ricominciassimo, firmata con Gazzelle e Federico Nardelli. Il terzo, il brano Cani Sciolti.

L’uscita del disco anticipa il Giannagold – Celebration Tour – Live 2027. La tournée, in partenza a marzo 2027 nei palasport italiani prima di proseguire nei palazzetti europei.

Un percorso per celebrare un percorso artistico iniziato nei primi anni Settanta al Teatro Gerolamo di Milano e sviluppatosi nei decenni attraverso diverse tappe internazionali.