Esteri

L’uragano di meme che spazza via il mito Maga di Trump

La sconfitta trasformata in un'arena comica virale frequentatissima

di Daniel Walker - 4 Novembre 2026

L’arma digitale che per anni ne ha alimentato la narrazione si è improvvisamente rivoltata contro Donald Trump.

I meme contro Trump sono una valanga

Subito dopo la disfatta alle elezioni di metà mandato, la vendetta sui social media. Travolti da ore da un’ondata senza precedenti di vignette satiriche e contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Così, trasformando la sconfitta in un’arena comica virale.

L’estetica epica del leader invincibile è crollata sotto il peso dell’ironia della Rete. Sugli schermi scorrono ritratti di un Trump invecchiato e segnato dal tempo durante lo spoglio, affiancati da scenari dissacranti. Il presidente in cella a piangere mentre Melania gli porta un hamburger sotto gli sguardi ridenti di Barack Obama e Joe Biden. Oppure surreali caricature con un gigantesco Trump-lumaca sconfitto da Robert De Niro.

Simbolo supremo del riscatto è l’imponente onda blu, raffigurata mentre travolge i sostenitori della marea rossa.

La sequenza visiva è incalzante. Scope cromatiche che spazzano via la propaganda, iconici cappellini Maga gettati tra i rifiuti o nel water. Una immagine, quest’ultima, ripresa persino in un clip diffuso dall’ambasciata iraniana in India.

E ancora, una Statua della Libertà in veste di vendicatrice, ritratta mentre schiaffeggia il presidente al grido di “Made America free again”. Oppure mentre cavalca la marea su una tavola da surf.

La satira non risparmia nulla

Nel mirino, molti errori tattici del presidente. Dalla scritta “Trump out” apparsa sulla Trump Tower di Las Vegas, ad una allegoria del tycoon. Qui, si sega il ramo su cui siede cadendo nella vasca del Lincoln Memorial dinanzi a Obama.

I meme sono tantissimi. Per esempio, il KO incassato dal guantone da boxe dell’Asinello Dem spuntato direttamente dalle urne. Un quadro che si chiude con l’immagine di una rovinosa fuga verso Mosca insieme a J.D. Vance ed Elon Musk. Scappano via abbandonando a terra i dossier irrisolti su Epstein, Ucraina, Iran e dazi.

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