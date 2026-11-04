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Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, Mattarella celebra il 4 novembre – FOTO

di Ada Novembre - 4 Novembre 2026

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, partecipando alla tradizionale cerimonia del 4 novembre all’Altare della Patria, a Roma. Il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto, rendendo omaggio ai caduti italiani. Alla commemorazione hanno preso parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

4 novembre, il messaggio di Mattarella alle Forze Armate

Durante le celebrazioni, Mattarella ha sottolineato l’importanza delle Forze Armate nella tutela della sicurezza nazionale e della pace internazionale. Il presidente ha inoltre richiamato l’attenzione sulle nuove minacce globali, dalla disinformazione agli attacchi informatici, fino all’impiego dell’intelligenza artificiale nei conflitti.

Secondo il capo dello Stato, queste sfide rendono necessario modernizzare gli strumenti di difesa e rafforzare la cooperazione europea.

Meloni ricorda i militari italiani morti in Bosnia

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai quattro militari italiani recentemente scomparsi in Bosnia-Erzegovina. Anche Giorgia Meloni ha ricordato il loro sacrificio, esprimendo vicinanza alle famiglie e riconoscenza verso chi serve il Paese.

La cerimonia si è conclusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori, simbolo delle celebrazioni nazionali.