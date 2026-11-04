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Orsini vede Meloni: “Dialogo franco e concreto”

Il presidente di Confindustria ha incontrato la premier: di cosa hanno parlato

di Paolo Diacono - 4 Novembre 2026

Emanuele Orsini, capo di Confindustria, ha avuto uno scambio riservato con la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. A latere della presentazione dell’accordo tra Intesa Sanpaolo, Sace, Simest e Ice a favore dell’internazionalizzazione delle imprese, tenutasi proprio a Palazzo Chigi, il presidente degli industriali ha avuto un incontro con la presidente del consiglio dei ministri. E di temi, dalla Manovra fino all’energia, passando per le bollette e i nodi della produttività, ce ne saranno stati a iosa.

Orsini incontra Meloni: “Dialogo franco”

Orsini non si aspettava di venir incalzato dalle domande dopo aver incontrato Meloni. Ma non s’è sottratto da un commento pubblico. “Doveva essere un incontro riservato”, ha sorriso il capo degli industriali. Che poi ha affermato: “Abbiamo parlato di cose di interessano del paese. quindi industria, legge di bilancio e l’altro tema che per noi è fondamentale che è quello dell’energia”. Quindi ha chiosato: “Devo dire che è stato un dialogo franco e costruttivo, quindi esco sicuramente positivo”.

Il tema delle bollette

Orsini, a proposito del confronto con Meloni, ha poi parlato delle bollette e del decreto che verrà. “Quello che il governo sta provando a mettere insieme sul decreto bollette è logico, è una materia complicata. Però la verità è che dopo due anni a questa parola aggiungerei responsabilità”. Quindi ha aggiunto: “Il governo conosce questa esigenza e credo ci sia lavorando per trovare un aiuto alle imprese soprattutto quelle che usano tanta energia”.

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