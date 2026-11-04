Attualità

Midterm, Vannacci “guarda” Trump e parla a Meloni

Sotto accusa le mancate promesse di entrambi

di Angelo Vitale - 4 Novembre 2026

Vannacci da Bruxelles spara a zero su Trump e Meloni: «Contraddizioni sanzionate dalle urne, ora serve Futuro Nazionale». Il generale affonda il colpo sulla politica americana ed europea, mettendo sotto accusa le incoerenze della destra e tracciando un parallelo diretto tra il verdetto elettorale statunitense e i rischi del centrodestra italiano.

Vannacci “legge” Trump e parla a Meloni

Il punto di partenza è il verdetto del popolo americano, definito “sovrano” e per questo insindacabile. Il voto ha punito Donald Trump per non aver mantenuto le promesse d’esordio, spiega il generale.

Presentatosi come «pacificatore del mondo» e sostenitore dell’insegna «prima gli americani», l’ex presidente Usa non solo non ha fermato il conflitto russo-ucraino, ma ha aperto un nuovo fronte contro l’Iran. Le conseguenze dirette — l’impennata del prezzo degli idrocarburi e il crollo economico-azionario che sta mettendo in ginocchio la middle class americana — ne hanno decretato la sconfitta elettorale.

Il destino del governo in Italia

Un destino analogo, sostiene Vannacci, rischia ora di travolgere il governo guidato da Giorgia Meloni. Salita al potere con i motti «prima gli italiani» ed «è finita la pacchia», la premier viene descritta come piegata alla linea di Ursula von der Leyen.

L’esecutivo italiano ha così finito per accettare politiche migratorie annacquate e alimentare la russofobia. Oltre a sponsorizzare Zelensky e subire un Green Deal che sta desertificando l’apparato industriale ed imprenditoriale nazionale ed europeo.

Questa catena di scelte – ragiona Vannacci – ha spinto l’Italia in una pesante crisi economica, energetica, salariale e sociale.

Infine, l’abituale “esca” per la maggioranza. Per evitare che il centrodestra nostrano subisca il medesimo tracollo elettorale registrato negli Stati Uniti, la diagnosi di Futuro Nazionale è sempre la stessa. Serve una rottura radicale, una svolta politica che oggi soltanto Futuro Nazionale può garantire.

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