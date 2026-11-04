Cronaca

Napoli, va al cimitero e trova un’altra salma nel loculo della madre: indagini in corso

di Roberta Rizzo - 4 Novembre 2026

Una donna di 43 anni si è recata al cimitero di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e ha scoperto che il loculo acquistato anni prima era occupato da una salma sconosciuta. Una vicenda inquietante, sulla quale stanno indagando i carabinieri per chiarire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Napoli, trova il loculo occupato da una sconosciuta

La scoperta è avvenuta durante una visita al cimitero comunale, dove la 43enne era tornata dopo circa un anno di assenza. Una volta raggiunta la sepoltura, però, si è trovata davanti a una situazione del tutto inaspettata.

Sulla lapide di marmo comparivano infatti i dati anagrafici di un’altra donna, nata nel 1938 e morta il 4 dicembre 2025. La salma era stata tumulata nel loculo che la 43enne aveva regolarmente acquistato.

La donna, non riconoscendo il nome riportato sulla tomba, ha deciso di rivolgersi immediatamente alle autorità. Si è quindi presentata presso la stazione dei carabinieri di Castellammare di Stabia per denunciare l’accaduto.

Cimitero di Castellammare di Stabia, mistero sulla salma scomparsa

L’aspetto più preoccupante della vicenda riguarda la destinazione dei resti della defunta che si trovava precedentemente nel loculo. Al momento, infatti, non è stato chiarito dove siano stati trasferiti.

Gli investigatori dovranno ricostruire le operazioni effettuate all’interno del cimitero e verificare come sia stato possibile utilizzare una sepoltura già assegnata.

Indagini dei carabinieri: acquisiti i documenti del cimitero

Le indagini sono affidate ai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. I militari hanno già acquisito alcuni documenti conservati nell’archivio cimiteriale, ritenuti utili per ricostruire i passaggi amministrativi relativi al loculo.

Gli accertamenti serviranno a stabilire chi abbia autorizzato la nuova sepoltura e se siano state commesse irregolarità. Resta soprattutto da chiarire che fine abbiano fatto i resti della donna originariamente sepolta.

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