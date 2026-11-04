Economia

Electrolux, Meloni sorride: “Risultato significativo”

La premier plaude all'intesa raggiunta al Mimit: "Governo vigilerà"

di Pietro Pertosa - 4 Novembre 2026

Fumata (finalmente) bianca su Electrolux, è arrivato l’accordo al Mimit ed esulta Giorgia Meloni. La premier ha salutato con soddisfazione l’intesa che è stata siglata nella giornata di ieri al tavolo tecnico istituito a Palazzo Piacentini. Un accordo che dimezza, sostanzialmente, il numero degli esuberi e impegna la multinazionale dell’elettrodomestico a investire, per gli stabilimenti italiani, fino a cento milioni di euro. Un ottimo punto di partenza che va nel solco della tutela dell’industria e della produttività nazionale oltre che della difesa del lavoro.

Meloni su Electrolux: “Risultato significativo”

La premier ha annunciato la sua soddisfazione per l’accordo che chiude la vertenza Electrolux e, anzi, rilancia sul capitolo industriale dell’elettrodomestico. “L’intesa raggiunta su Electrolux rappresenta un passo importante nell’impegno per la tutela dell’industria italiana e dei livelli occupazionali. Oltre 100 milioni di investimenti, continuità produttiva per gli stabilimenti e uscite esclusivamente volontarie e incentivate. Un risultato significativo per i lavoratori coinvolti e per il futuro industriale dell’Italia”. Meloni ha promesso: “Il Governo continuerà a vigilare affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati”.

La soddisfazione del territorio

Non solo Meloni, anche il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha tirato un sospiro di sollievo per l’intesa Electrolux. “È un importante passo avanti – ha affermato il presidente – raggiunto grazie a un confronto lungo e complesso, che ha consentito di scongiurare scenari ben più pesanti sul piano occupazionale e produttivo. Ringrazio il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto, le parti sociali e le rappresentanze dei lavoratori e tutte le parti coinvolte per il lavoro svolto fin qui. Non dobbiamo però abbassare la guardia”.