Politica

Manovra, saltano 1.700 emendamenti: anche i marcatori coloratori

Stralciati correttivi su Quota64 e spalmacrediti cosa succede adesso

di Cristiana Flaminio - 24 Novembre 2026

Manovra, già saltano 1.700 emendamenti. Tra questi anche quello relativo ai marcatori colorati per i violenti nei cortei. Finiscono fuori dal fascicolo della Legge di bilancio 2027 anche i correttivi legati all’aumento dell’Ires per le banche, allo spalmacrediti e agli aumenti della tassazione per gli istituti di credito finalizzati a sostenere l’istituzione di un fondo per finanziare Quota 64. È stato, inoltre, dichiarato inammissibile pure l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia e relativo alla sospensione, per ventiquattro mesi, dell’esecuzione delle ordinanze di demolizione e rimessione in pristino in Campania.

Manovra, saltano 1.700 emendamenti

La scure si è abbattuta sulla valanga dei circa 7mila emendamenti presentati alla Manovra. Da 6.600, ora, sono poco meno di 5mila. Sarà lo stesso un dibattito ricco e articolato. Anche perché bisognerà attendere la giornata di oggi. Fino alle 16, infatti, sono aperti i termini per presentare eventuali ricorsi. E, sicuramente, ci sarà chi tenterà di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Complessivamente un quarto degli emendamenti presentati è finito fuori. Di questi, circa seicento per estraneità alla materia. Altri 1.100 sono stati stralciati per mancanza di coperture.

Il caso dei marcatori colorati

Fratelli d’Italia riproporrà l’emendamento sui marcatori colorati. Come ha riferito Alessandro Urzì, capogruppo Fdi in Commissione Affari costituzionali alla Camera, la proposta finirà nell’incartamento relativo al Dl Cortei. “Ferma convinzione che sia necessario agire per arginare i violenti e colpire chi commette reati facendosi scudo delle grandi manifestazioni. l’uso di sostanze traccianti per individuare chi sfascia le vetrine, assalta le forze dell’ordine o guida in modo organizzato i gruppi violenti potrà dunque diventare legge nell’ambito dell’esame del decreto”.

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