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Giorgetti e la Manovra: “Prudenza è condizione per la fiducia”

L'audizione del ministro all'Economia, la cautela sui conti pubblici

di Giovanni Vasso - 12 Novembre 2026

Giorgetti la prende con ironia: “Sintesi sulla Manovra? Magari”. Il ministro all’Economia, nella sua audizione sulla Legge di bilancio ha avuto un paio di siparietto. Questo, per esempio, col deputato di Avs Marco Grimaldi. Poi, con Marattin, ha scherzato sulla “domanda personale”: “Se è su Borghi, no”. La vicenda, però, rimane molto seria. E il capo del Mef ha illustrato alcuni degli obiettivi e dei traguardi che il governo si è imposto nella redazione della finanziaria 2027. A cominciare dal tema dei temi, almeno a viale XX Settembre: la tenuta dei conti.

Giorgetti e i conti della Manovra

La prudenza, per Giorgetti, non è mai troppa. Specialmente in Manovra. “La prudenza sui conti – ha dichiarato il ministro – non è un vincolo fine a se stesso ma una condizione per preservare gli spazi di intervento necessari ad affrontare le difficoltà”. E ha proseguito. “Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha seguito un percorso di progressivo riequilibrio della finanza pubblica, mantenendo gli impegni assunti in sede europea. La gestione responsabile dei conti pubblici ha consentito di rafforzare la credibilità del Paese e di creare le condizioni per continuare a sostenere l’economia e accompagnare le trasformazioni in atto, anche in un contesto internazionale particolarmente incerto”.

La solidità dei numeri per il Mef

Giorgetti ha aggiunto. “La solidità dei conti pubblici non è un obiettivo fine a sé stesso, ma una condizione essenziale per mantenere la fiducia, contenere il costo del debito e conservare le risorse necessarie a sostenere l’economia”. E quindi ha rivendicato. “Questa la linea che ha guidato l’azione di Governo in questi anni e che trova continuità nell’approccio che caratterizza questa manovra: perché stabilità finanziaria e crescita economica non sono obiettivi alternativi, ma condizioni che devono procedere insieme”.

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