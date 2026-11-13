Esteri

Nvidia, Lutnick rischia grosso: il siluro di Bessent

Le tensioni all'interno dell'amministrazione Trump si intensificano sul caso Nvidia. Howard Lutnick finisce al centro delle polemiche, mentre le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent alimentano gli interrogativi sul futuro del segretario al Commercio.

di Maria Graziosi - 13 Novembre 2026

Altro che scandalo, qua vien giù tutto: Nvidia rischia di trascinare con sé, dopo l’ormai ex Ceo Jensen Huang, pure il segretario al Commercio Howard Lutnick. Sempre più insistenti, infatti, si fanno le voci – riportate dalla Cnn – relative alla possibilità di una rimozione dall’incarico per l’esponente dell’amministrazione americana. La Casa Bianca, che già a stento è riuscita a salvare il segretario alla Difesa Pete Hegseth dall’impeachment, potrebbe scaricare su Lutnick le responsabilità politiche del caso che rischia di sconvolgere l’economia globale.

Nvidia, Lutnick rischia il posto?

Trump, per ora, non si muove. Una dichiarazione proveniente dalla presidenza riferisce che il tycoon “nutre piena fiducia nel segretario e nella sua capacità di ricoprire l’incarico, distinguendosi come il segretario al Commercio più innovativo della storia moderna”. La realtà è che la divisione ha raggiunto già il governo e che su Lutnick si è (già) riversata la rabbia del “collega” al Tesoro Scott Bessent. Che ha avuto parole durissime nei confronti dello stesso Howard Lutnick.

Cosa ha detto Bessent?

Il segretario al Tesoro ha duramente lasagnato Lutnick. “Il dipartimento del Commercio ha in mano la pratica. Bisognerebbe chiedere a loro quali siano i loro processi interni”, ha detto durante l’intervista rilasciata alla Cnbc. Bessent ha proseguito: “Sono frustrato, perché il Presidente Trump è stato molto chiaro: la Cina non deve ricevere alcun chip Nvidia superiore al modello A100”. Cosa che non è accaduta. “Qualsiasi fuga è estremamente frustrante, perché danneggia le nostre grandi aziende impegnate nella corsa all’intelligenza artificiale e offre un vantaggio ai cinesi”.

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