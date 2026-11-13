Perequazione pensione, come funziona la rivalutazione e cosa cambia sul cedolino Inps?
I cittadini possono verificare l'adeguamento accedendo al portale tramite SPID, CIE o CNS
La perequazione automatica della pensione è il meccanismo previdenziale gestito dall’Inps per adeguare periodicamente gli assegni al costo della vita. L’obiettivo dell’adeguamento è proteggere il potere d’acquisto dei pensionati contro l’inflazione, calcolata annualmente sui rilevamenti dell’indice Istat.
Perequazione pensione: come funziona?
Il calcolo applica un sistema a scaglioni marginali sulla pensione lorda mensile, garantendo una copertura differenziata in base al reddito. In particolare, si applica il 100% dell’inflazione per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps. Cioè fino a circa 2.413 euro lordi mensili.
Per la quota tra quattro e cinque volte il minimo (tra 2.414 e 3.017 euro lordi), l’adeguamento passa al 90% della rivalutazione. Intanto, scende al 75% per la porzione eccedente cinque volte il minimo (oltre 3.017 euro lordi).
Grazie a questo meccanismo progressivo, ogni pensione beneficia della rivalutazione piena sulla quota iniziale. E le aliquote ridotte si applicano unicamente sulle porzioni superiori.
E gli aumenti?
Decorrono dal primo gennaio di ogni anno e vengono accreditati nel cedolino erogato dall’Inps. Per chi percepisce il trattamento minimo, l’incremento percentuale garantisce una tutela rafforzata con importi aggiornati mensilmente.
I cittadini possono verificare l’adeguamento accedendo al portale online Inps. Tramite SPID, CIE o CNS, consultare il cedolino della pensione nella sezione dei dettagli di ricalcolo. e Così conoscere le regole di perequazione permette alle famiglie di gestire con maggiore chiarezza e sicurezza il proprio bilancio personale.
LEGGI QUI TUTTE LE NEWS SUL LAVORO
Torna alle notizie in home