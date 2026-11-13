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Kimi Antonelli al Quirinale: il campione del mondo di F1 incontra Mattarella

di Roberta Rizzo - 13 Novembre 2026

epa13359408 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy looks on after the free practice of the 2026 Formula One Grand Prix of Sao Paulo at the Interlagos racetrack in Sao Paulo, Brazil, 06 November 2026. EPA/ANDRE COELHO

Kimi Antonelli sarà ricevuto oggi, 13 novembre, al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appuntamento speciale per il giovane pilota della Mercedes, protagonista di una stagione storica in Formula 1. L’incontro si svolgerà in forma privata e il campione italiano sarà accompagnato dalla famiglia.

La notizia è stata confermata da fonti del Quirinale. Per Antonelli si tratta di un altro momento significativo, dopo la conquista del suo primo titolo mondiale e i festeggiamenti che hanno accompagnato il successo.

Kimi Antonelli da Mattarella: l’incontro al Quirinale

Il presidente Sergio Mattarella accoglierà il pilota italiano nella sede della Presidenza della Repubblica. L’udienza privata rappresenta un importante riconoscimento per il risultato sportivo raggiunto dal giovane talento bolognese.

Antonelli, nato il 25 agosto 2006, ha appena vent’anni. Nonostante la giovane età, è già riuscito a scrivere una pagina fondamentale nella storia dell’automobilismo italiano. Il suo successo ha riportato l’Italia sul gradino più alto della Formula 1 dopo un’attesa durata oltre settant’anni.

Formula 1, Antonelli campione del mondo a 20 anni

Con la conquista del Mondiale 2026, Kimi Antonelli è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1.

Il titolo è arrivato durante il Gran Premio del Messico. Nella gara vinta da Max Verstappen, il pilota Mercedes ha conquistato il terzo posto, ottenendo i punti necessari per assicurarsi matematicamente il campionato. Un risultato straordinario che ha interrotto un lungo digiuno per i colori italiani. Prima di Antonelli, infatti, l’ultimo pilota azzurro a vincere il Mondiale era stato Alberto Ascari, nel 1953.

Antonelli guarda già al prossimo Gran Premio

Dopo l’incontro con Mattarella, il giovane campione tornerà a concentrarsi sugli impegni sportivi.

All’orizzonte c’è il Gran Premio di Las Vegas, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Formula 1. La stagione ha già regalato ad Antonelli il traguardo più prestigioso, ma il lavoro con Mercedes prosegue.

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