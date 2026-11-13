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Diaco, la Rai avvia un audit interno su BellaMa’. Il caso si allarga

di Nicola Santini - 13 Novembre 2026

Pierluigi Diaco. La Rai ha disposto l’avvio di un audit interno relativo alla gestione di BellaMa’, il programma pomeridiano di Rai2. Una decisione che arriva dopo le polemiche delle ultime settimane e che apre una fase di approfondimento aziendale, dalla quale sarebbe prematuro ricavare conclusioni sul comportamento del conduttore o su eventuali conseguenze professionali.

Pierluigi Diaco, perché la Rai ha avviato un audit su BellaMa’?

La comunicazione è arrivata il 13 novembre attraverso una nota ufficiale. La Rai ha spiegato di aver disposto l’audit a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime, relative a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma.

Una formulazione che lascia aperte diverse domande, soprattutto perché l’azienda ha scelto, almeno per il momento, di mantenere riservati i dettagli delle circostanze che intende approfondire. L’audit rappresenta uno strumento interno di verifica e, di per sé, esprime l’esigenza di acquisire elementi e chiarire situazioni sulle quali l’azienda ritiene opportuno svolgere ulteriori accertamenti.

Diaco e l’intervista ad Alberto Ravagnani: cosa è successo

Tutto comincia il 3 novembre, quando Diaco ospita Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato concorrente di Ballando con le Stelle. Durante l’intervista il conduttore rivolge all’ospite alcune domande molto personali, insistendo anche sul suo orientamento sessuale e su aspetti della vita privata successivi all’abbandono dell’abito talare.

Ravagnani manifesta disagio rispetto ad alcune domande e il confronto suscita reazioni critiche. Diaco rivendica il diritto giornalistico di affrontare anche argomenti scomodi, mentre il dibattito si concentra rapidamente sull’opportunità di affrontare questioni tanto intime durante una trasmissione del servizio pubblico.

Interviene anche Milly Carlucci, che esprime vicinanza al concorrente del suo programma. La Direzione Daytime della Rai presenta successivamente le proprie scuse a Ravagnani e al pubblico, prendendo le distanze dalle modalità di alcuni passaggi dell’intervista.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli

La questione avrebbe potuto fermarsi qui, come accade spesso alle polemiche televisive destinate a consumarsi nel giro di pochi giorni. A riaccendere l’attenzione contribuiscono invece alcune testimonianze pubblicate da Selvaggia Lucarelli nella propria newsletter.

La giornalista raccoglie racconti attribuiti a persone che avrebbero partecipato o collaborato alla trasmissione, riferendo episodi di presunta tensione nei rapporti professionali. Viene diffusa anche una registrazione audio fuori onda attribuita a Diaco.

Tra le circostanze riportate figurano comportamenti che alcuni testimoni avrebbero percepito come particolarmente severi o mortificanti. Una testimonianza riferisce anche di una presunta richiesta di scuse in ginocchio.

Si tratta di affermazioni riportate nell’ambito di una ricostruzione giornalistica, rispetto alle quali appare essenziale distinguere il contenuto dei racconti dalla loro effettiva verifica. Il contesto degli episodi riferiti, la loro attendibilità e le eventuali spiegazioni delle persone coinvolte costituiscono aspetti che richiedono approfondimenti. Allo stato delle informazioni pubblicamente disponibili, sarebbe improprio attribuire a tali testimonianze il valore di fatti accertati.

Audit Rai su BellaMa’: cosa rischia Pierluigi Diaco

La Rai ha quindi deciso di avviare un percorso di verifica interna, culminato nella comunicazione del 13 novembre relativa all’audit sulla gestione di BellaMa’.

Il riferimento aziendale a ulteriori elementi emersi lascia intendere che siano state sottoposte all’attenzione della Direzione Daytime circostanze ritenute meritevoli di approfondimento. La nota, tuttavia, offre indicazioni limitate sulla loro natura e sarebbe azzardato stabilire un collegamento diretto tra ciascuna delle testimonianze circolate e l’oggetto specifico dell’audit.

Anche sul piano delle possibili conseguenze occorre mantenere una distinzione precisa. L’avvio di una verifica aziendale costituisce una procedura interna e, sulla base di quanto comunicato dalla Rai, va tenuto distinto da eventuali iniziative di carattere disciplinare o giudiziario. La comunicazione diffusa finora riguarda l’esigenza di approfondire alcuni aspetti della gestione del programma.

Diaco, nel frattempo, continua a condurre BellaMa’ e ha pubblicamente riconosciuto di attraversare un periodo particolarmente difficile sul piano personale e professionale.

Le reazioni politiche

La vicenda ha suscitato anche reazioni politiche, con richieste di chiarimento da parte di esponenti dell’opposizione in commissione di Vigilanza Rai. Un interessamento comprensibile, considerato che si parla di una trasmissione del servizio pubblico, ma che dovrebbe lasciare agli organismi aziendali il tempo necessario per svolgere le proprie verifiche.

Resta poi una questione che riguarda il modo in cui vengono affrontate pubblicamente vicende di questo genere. L’intervista a Ravagnani può essere criticata per le modalità con cui sono state poste alcune domande, come del resto ha fatto la stessa Rai attraverso le proprie scuse. Le ulteriori circostanze riferite nelle settimane successive appartengono invece a un ambito differente e meritano una valutazione autonoma.

Il rischio, quando una figura televisiva finisce al centro di una polemica particolarmente accesa, è che episodi distinti vengano letti attraverso un unico giudizio già formato. Un’intervista discutibile può influenzare la percezione pubblica di chi l’ha condotta, ma sarebbe poco corretto utilizzarla come elemento di conferma di racconti relativi ad altre situazioni.

Le testimonianze meritano attenzione e chi le ha rese ha diritto a essere ascoltato con serietà. Allo stesso modo, Diaco deve poter chiarire la propria posizione rispetto alle circostanze eventualmente sottoposte a verifica. È proprio questa esigenza di equilibrio a rendere opportuno un approfondimento condotto nelle sedi aziendali competenti.

BellaMa’ continua su Rai2: cosa succede adesso?

Intanto BellaMa’ prosegue regolarmente la programmazione, mentre la Rai si prepara a esaminare gli elementi portati alla sua attenzione. Per conoscere la portata effettiva della vicenda occorrerà attendere che l’azienda chiarisca l’oggetto e gli esiti delle verifiche. Fino ad allora, le polemiche restano materia di cronaca e le segnalazioni materia di accertamento, con buona pace di chi, sui social, ha già trovato tutte le risposte.

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