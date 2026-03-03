Attualità

Guerra, americani contrari: solo il 27% con Trump

Anche la Cnn "legge" una alta disapprovazione dell'uso della forza militare nell'opinione pubblica

di Dave Hill Cirio - 3 Marzo 2026

Guerra, americani contrari: un sondaggio Reuters/Ipsos mostra che solo il 27% degli adulti negli Stati Uniti approva gli attacchi militari. Sui raid contro l’Iran messi in atto dall’amministrazione Trump assieme a Israele il 43 % si oppone e il 29% evidenzia incertezza. Questi numeri illustrano un clima di forte scetticismo nell’opinione pubblica statunitense, soprattutto considerando che l’attacco ha portato alla morte del leader iraniano e a un conflitto regionale più ampio.

Americani contro l’uso della forza

Il basso livello di approvazione non riflette un consistente sostegno generale verso Trump su questo tema specifico. Per la maggioranza degli intervistati — 56 % — un presidente “troppo pronto a usare la forza militare” per gli interessi statunitensi. Mentre solo una minoranza pensa che l’azione sia stata adeguatamente ponderata da un punto di vista diplomatico.

Un altro sondaggio della Cnn mostra che circa il 59 % degli americani disapprova le azioni militari contro l’Iran, con una larga maggioranza a vedere l’amministrazione senza un piano chiaro. Anzi, auspicando che il Congresso approvi qualsiasi ulteriore escalation.

Opinione pubblica divisa

La divisione dell’opinione, marcata lungo linee politiche. Mentre una larga maggioranza dei Repubblicani reca ancora un certo sostegno alle operazioni, la maggioranza di Democratici e indipendenti si oppone decisamente o è incerta.

Questi dati contengono implicazioni importanti per Trump e il suo consenso generale. Il livello di gradimento del presidente, secondo gli stessi sondaggi Reuters/Ipsos, è intorno al 39 %, con una leggera flessione rispetto a metà febbraio, segnalando che il sostegno per le sue politiche estere non è forte e potrebbe essere influenzato negativamente dalle percezioni sull’uso della forza e dall’impatto economico del conflitto.