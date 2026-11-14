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Guerritore a “Ballando con le stelle” senza parrucca: dalla tv del dolore al “corpo esposto” in prima serata

Milly Carlucci "Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi... È straordinario"

di Angelo Vitale - 14 Novembre 2026

Il confine della narrazione televisiva arretra ancora una volta, spostando la “tv del dolore” verso una nuova deriva: la spettacolarizzazione della guarigione e del corpo malato di Monica Guerritore senza parrucca in prime time.

Guerritore senza parrucca: perché?

A Ballando con le stelle, Monica Guerritore sceglie di mostrare la propria chioma senza parrucca dopo la battaglia contro un tumore al seno. “Possiamo dirlo? Vorrei tornare – afferma – a essere me dopo tanto tempo”.

Un gesto intimo che Rai 1 è pronta a riassorbire immediatamente per confezionare lo show. La conduttrice Milly Carlucci ne amplifica la carica emotiva a beneficio di regia. “Togli la bandana- dice-, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi… È straordinario”.

Cosa può significare tutto questo?

Siamo di fronte all’ennesima evoluzione della televisione generalista. Nel 1981 la tragedia di Vermicino inaugurò la monetizzazione del lutto in diretta. Oggi la prima serata converte il trauma sanitario e la rinascita fisica in picchi d’ascolto Auditel.

La telecamera stringerà sul fotogramma dei “capelli nuovi”. E l’autentica testimonianza di una donna si trasformerà in valuta d’ingaggio per il pubblico. Non più soltanto il racconto della sofferenza. Il corpo segnato e la fragilità personale nell’imbuto del climax emotivo di un varietà da prima serata.