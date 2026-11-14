Torino

A Santena torna la sagra della Zucca con foliage, giochi e tradizioni

di Redazione - 14 Novembre 2026

Sabato 14 e domenica 15 novembre a Santena torna la Sagra della Zucca, evento patrocinato dal Comune che, al pari della primaverile kermesse dedicata all’Asparago, valorizza il territorio e le sue eccellenze, con un focus sul legame tra cibo, ambiente e cultura locale. L’organizzazione generale dell’evento è a carico dell’associazione Santena E20, in collaborazione con la Fondazione Camillo Cavour e con la gestione del mercatino degli hobbisti-artigianato affidata all’agenzia Gian Eventi.

L’undicesima edizione della manifestazione è nuovamente allestita negli spazi di piazza Visconti Venosta 2 e propone una formula che intreccia la valorizzazione del patrimonio storico locale con attività outdoor per famiglie. Per l’intero weekend le sale storiche del castello Cavour sono aperte alle visite dalle 9 alle 18. Gli amanti della natura possono scoprire gli itinerari guidati dedicati al foliage nel parco Cavour durante le tre uscite, programmate sabato 14 novembre alle 14,45 e domenica 15 alle 10,30 e alle 14,45. I percorsi sono accessibili e attraversano i tratti sterrati e i prati della tenuta. Il costo d’ingresso al percorso botanico è di 7 euro, ridotto a 5 euro per i titolari dell’Abbonamento Musei.

Il programma per l’infanzia prevede appuntamenti specifici divisi per fasce d’età. In entrambe le giornate sono previsti gli “Atelier della Zucca con merenda” alle 15 per i bambini a partire dai 5 anni di età. Per i bambini che abbiano almeno 2 anni e siano accompagnati dai genitori l’appuntamento è per le 16,30, sia il sabato che la domenica. Nella mattinata di domenica 15 alle 11 nel parco del castello inizia la Caccia alla Zucca, un’avventura a tappe di un’ora e mezza riservata ai bambini dai 5 anni in su.

Per informazioni è possibile telefonare allo 011597373 o contattare la Fondazione Cavour all’indirizzo info@ fondazionecavour.it .

Mara Martellotta

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