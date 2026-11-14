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Petroliera travolge nave a New Orleans: cosa è accaduto? VIDEO

Numerosi passeggeri costretti a gettarsi nelle acque del fiume

di Daniel Walker - 14 Novembre 2026

Un drammatico incidente navale a New Orleans si è trasformato in quello che le autorità locali hanno definito un vero e proprio «miracolo sul Mississippi» coinvolgendo una petroliera e una nave da crociera.

Nella tarda mattinata di venerdì la petroliera Atlantic Asphalt, un gigante di 160 metri battente bandiera delle Isole Marshall, ha urtato violentemente la nave da crociera fluviale American Heritage, ormeggiata lungo la sponda di New Orleans. A bordo del battello a pale si trovavano circa 130 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio, molti dei quali stavano ultimando le operazioni di sbarco.

Petroliera affonda nave da crociera: cosa è accaduto?

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Guardia Costiera e dalle autorità portuali, la petroliera avrebbe subito un’improvvisa avaria tecnica con conseguente perdita del controllo del timone durante la navigazione lungo il fiume. Priva di governabilità, la stazza imponente della Atlantic Asphalt ha impattato perpendicolarmente il fianco del battello turistico.

La violenza dello scontro ha aperto una falla nello scafo dell’American Heritage, che ha iniziato a imbarcare acqua e a inclinarsi paurosamente. Poi, si è capovolta parzialmente nel giro di una quindicina di minuti e ha spinto numerosi passeggeri a gettarsi nelle gelide e insidiose acque del fiume.

Perché è così pericoloso il Mississippi?

Il tratto del Lower Mississippi presso il porto di New Orleans, in particolare nei pressi di Algiers Point, rappresenta uno degli scenari di navigazione più complessi al mondo. Caratterizzato da correnti impetuose, una profonda insenatura che raggiunge i sessanta metri di profondità e un denso traffico commerciale in cui convivono navi cargo transoceaniche, chiatte e battelli turistici, questo tratto richiede una precisione manovriera estrema anche in condizioni ordinarie.

La tempestiva mobilitazione dei soccorsi ha visto impegnati Guardia Costiera, polizia portuale, vigili del fuoco ed elicotteri. Così, ha evitato la tragedia. Tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo.

Si registrano trentadue feriti, trasportati negli ospedali cittadini per contusioni e lieve ipotermia, ma nessuno verte in pericolo di vita. Il sindaco Helena Moreno ha espresso sollievo per l’esito delle operazioni, mentre il National Transportation Safety Board ha già aperto un’inchiesta ufficiale per accertare le precise responsabilità meccaniche e umane dell’accaduto.