Esteri

Hormuz, petroliere in fiamme e accuse incrociate: sale la tensione tra Iran, Usa e Israele

Teheran sostiene che almeno quattro petroliere abbiano urtato mine nello Stretto di Hormuz

di Mauro Trieste - 14 Novembre 2026

Lo Stretto di Hormuz torna al centro della crisi mediorientale. Secondo quanto riferito da al-Jazeera, la Marina iraniana e i Pasdaran affermano che almeno quattro petroliere siano andate a fuoco dopo aver urtato mine nelle ultime ore. Tra le navi coinvolte vi sarebbe anche una superpetroliera colpita a sud del passaggio strategico attraverso cui transita una quota significativa del commercio energetico mondiale.

Teheran attacca Washington e Tel Aviv

Sul fronte politico, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi accusa Stati Uniti e Israele di aver condotto una guerra che “viola il diritto internazionale” e rischia di minare la credibilità dell’ordine giuridico globale. In un intervento pubblicato da Kyodo News, il capo della diplomazia iraniana sostiene che “la portata di questo caso va ben oltre la sicurezza dell’Iran o gli equilibri di potere in Medio Oriente”. Araghchi denuncia inoltre gli attacchi contro infrastrutture civili e siti nucleari iraniani sottoposti alle salvaguardie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, parlando di gravi interrogativi sul rispetto delle norme internazionali.

Il caso Mossad agita la politica israeliana

Nuovi elementi emergono anche da Israele. Secondo Ynet, Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo, non sarebbe stato informato durante un briefing con Benjamin Netanyahu del viaggio a Washington del capo del Mossad, Roman Gofman. La missione, rivelata da Axios, avrebbe incluso incontri con alti funzionari dell’amministrazione Trump dedicati al conflitto con l’Iran.

Mosca aumenta la presenza a Bushehr

Nel frattempo la Russia consolida il proprio impegno nel programma nucleare iraniano. Il ceo di Rosatom, Aleksei Likhachev, ha annunciato l’aumento del personale presso la centrale di Bushehr dagli attuali 180 a circa 300 addetti nel prossimo futuro. Pur definendo ancora “tesa” la situazione regionale, Mosca assicura di non prevedere rallentamenti nei lavori e punta a un ritorno alla normalità entro il prossimo anno.

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