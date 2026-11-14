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Caos nei cieli Usa, voli bloccati per ore: la Casa Bianca esclude legami con Microsoft e attacchi informatici

Secondo l'amministrazione, all'origine del problema c'è un guasto nelle comunicazioni della Federal Aviation Administration

di Ernesto Ferrante - 14 Novembre 2026

Migliaia di voli in ritardo o cancellati, aeroporti congestionati e passeggeri bloccati in tutto il Paese. Gli Stati Uniti hanno vissuto una delle più gravi interruzioni del traffico aereo degli ultimi anni dopo che la Federal Aviation Administration (Faa) ha ordinato uno stop nazionale alle partenze per ragioni di sicurezza. Una decisione eccezionale che ha alimentato immediatamente speculazioni su possibili cyberattacchi e su un presunto collegamento con il blackout che aveva colpito Microsoft nelle ore precedenti. A smentire con forza questa ricostruzione è stato il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, intervenendo dalla Casa Bianca. “Voglio assicurarmi che tutti capiscano che non c’è alcun collegamento” tra il blocco dei voli e Microsoft, ha dichiarato, aggiungendo che, allo stato delle verifiche, non emergono elementi che facciano pensare a un attacco informatico.

Che cosa è successo

Il provvedimento della Faa ha riguardato le partenze da tutti gli aeroporti statunitensi dopo un’improvvisa interruzione nelle comunicazioni che supportano il sistema di controllo del traffico aereo. Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’amministrazione e dalle autorità aeronautiche, il problema avrebbe interessato le reti di telecomunicazione utilizzate dai centri di controllo. Fonti governative e la stessa Faa hanno parlato di un guasto tecnico che ha compromesso la normale trasmissione dei dati necessari alla gestione del traffico aereo. Per precauzione, le autorità hanno quindi deciso di congelare le partenze a livello nazionale, consentendo nel frattempo l’atterraggio degli aeromobili già in volo. Le operazioni sono state successivamente ripristinate in modo graduale.

La smentita sul fronte cyber e Microsoft

Fin dalle prime ore dell’emergenza, il dibattito si è concentrato sulla possibilità che il blocco fosse riconducibile a un cyberattacco o al malfunzionamento dei servizi Microsoft, interessati da un blackout globale il giorno precedente. Mullin ha però respinto entrambe le ipotesi. “Per quanto ne sappiamo finora, non c’è stato alcun attacco informatico”, ha spiegato, sottolineando che gli accertamenti sono ancora in corso ma che non esistono elementi per collegare i due eventi. Anche altri funzionari dell’amministrazione hanno ribadito che non vi sono indicazioni di attività ostili o minacce alla sicurezza nazionale.

Il nodo dell’infrastruttura obsoleta

Le spiegazioni fornite dal Dipartimento dei Trasporti puntano invece verso un problema strutturale. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha attribuito il blackout a sistemi di comunicazione datati, con router e apparati che sarebbero stati sovraccaricati dal flusso di dati, causando anomalie e instabilità nella rete. Secondo la ricostruzione ufficiale, la scelta di fermare i voli è stata adottata per evitare qualsiasi rischio operativo mentre i tecnici lavoravano alla risoluzione del guasto. L’episodio riaccende così il dibattito sullo stato delle infrastrutture del controllo del traffico aereo americano, già finite più volte sotto esame negli ultimi anni per vetustà tecnologica e necessità di modernizzazione.

“Nessun passeggero è stato in pericolo”

Nel tentativo di rassicurare l’opinione pubblica, Mullin ha insistito sul fatto che lo stop sia stato una misura di estrema cautela e non la conseguenza di un’emergenza imminente. “Il pubblico non è mai stato in pericolo”, ha affermato. “Non c’è mai stata alcuna vita a rischio. Nessun volo è stato a rischio”. Il segretario ha inoltre spiegato che il governo federale ha attivato un coordinamento con aeroporti, autorità locali e stati per assistere i passeggeri rimasti bloccati. Anche la Fema è stata coinvolta per garantire supporto logistico e assistenza a chi aveva necessità urgenti, compresa la disponibilità di farmaci. “Stiamo lavorando per risolvere il problema e speriamo di poter ripristinare le normali operazioni al più presto”, ha concluso Mullin, denunciando allo stesso tempo la diffusione di “teorie del complotto” nelle ore successive all’interruzione.

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