Cronaca

Il maltempo flagella il Sud, super lavoro per i vigili del fuoco

Evacuate 190 persone in Sicilia, paura per due pastori dispersi (e poi ritrovati) in Sardegna

di Pietro Pertosa - 20 Gennaio 2026

Il maltempo flagella il Sud, è stata una notte di durissimo lavoro per i vigili del fuoco. In particolare tra Sicilia e Sardegna. Il ciclone Harry sta dando parecchio filo da torcere e gli interventi dei caschi rossi, dalla serata di ieri e ancora questa mattina, ormai non si contano più. L’allarme meteo rimane ai massimi livelli. Anche perché oggi è previsto il picco. E tra le esondazioni e i danni rispunta il tema del dissesto idrogeologico che, purtroppo, “unisce” il Paese da Nord a Sud.

Maltempo flagella il Sud, gli interventi in Sicilia

È stata una notte da dimenticare, di superlavoro, per i vigili del fuoco siciliani. Solo in provincia di Siracusa si sono contati 70 interventi a causa del vento forte che ha abbattuto alberi e pali della luce. Causando problemi seri alle forniture di energia elettrica nell’area. Nel Ragusano i caschi rossi sono stati allertati 80 volte. Per interventi simili. Ma le esondazioni e i problemi dovuti alle mareggiate si sono registrati su tutta l’Isola.

Evacuate 190 persone in Sicilia

Già ieri sera erano state evacuate 190 persone nell’area orientale. In particolare, a Giampilieri Marina (ME) sono stati evacuati 32 ospiti della RSA Villa Aurora, situata in area fronte mare: 12 persone trasferite nel Comune di Itala; 6 persone accolte in altra struttura comunale; 14 ospiti sistemati presso parenti. Ad Acireale (CT), il sindaco ha disposto l’allontanamento di 95 residenti nelle frazioni costiere di Capo Mulini, Santa Maria La Scala e Riposto (CT). Sgombero di abitazioni anche a Pachino, Marzamemi e contrada Granelli (SR). Il maltempo che flagella Sud e Isole, però, ha fatto danni anche altrove.

Paura in Sardegna, disagi in Calabria

A Urzulei, nel Nuorese, è esondato il rio Margiani. E due pastori, il 65enne Giuseppe Mulas e del 23enne Francesco Moi, sono risultati dispersi per ore. Il maltempo che flagella Sud e Isole ha reso difficilissime le ricerche. Per fortuna sono stati ritrovati, avevano deciso saggiamente di cercare riparo e si erano recati nell’ovile del 23enne. Le autorità locali hanno diramato avvisi di allerta e chiesto alla cittadinanza di usare prudenza. In Calabria sono stati registrati 40 interventi di soccorso. In azione, finora, ci sono poco meno di 1.300 vigili del fuoco.