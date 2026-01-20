Il maltempo flagella il Sud, super lavoro per i vigili del fuoco
Evacuate 190 persone in Sicilia, paura per due pastori dispersi (e poi ritrovati) in Sardegna
Il maltempo flagella il Sud, è stata una notte di durissimo lavoro per i vigili del fuoco. In particolare tra Sicilia e Sardegna. Il ciclone Harry sta dando parecchio filo da torcere e gli interventi dei caschi rossi, dalla serata di ieri e ancora questa mattina, ormai non si contano più. L’allarme meteo rimane ai massimi livelli. Anche perché oggi è previsto il picco. E tra le esondazioni e i danni rispunta il tema del dissesto idrogeologico che, purtroppo, “unisce” il Paese da Nord a Sud.
Maltempo flagella il Sud, gli interventi in Sicilia
È stata una notte da dimenticare, di superlavoro, per i vigili del fuoco siciliani. Solo in provincia di Siracusa si sono contati 70 interventi a causa del vento forte che ha abbattuto alberi e pali della luce. Causando problemi seri alle forniture di energia elettrica nell’area. Nel Ragusano i caschi rossi sono stati allertati 80 volte. Per interventi simili. Ma le esondazioni e i problemi dovuti alle mareggiate si sono registrati su tutta l’Isola.
Evacuate 190 persone in Sicilia
Già ieri sera erano state evacuate 190 persone nell’area orientale. In particolare, a Giampilieri Marina (ME) sono stati evacuati 32 ospiti della RSA Villa Aurora, situata in area fronte mare: 12 persone trasferite nel Comune di Itala; 6 persone accolte in altra struttura comunale; 14 ospiti sistemati presso parenti. Ad Acireale (CT), il sindaco ha disposto l’allontanamento di 95 residenti nelle frazioni costiere di Capo Mulini, Santa Maria La Scala e Riposto (CT). Sgombero di abitazioni anche a Pachino, Marzamemi e contrada Granelli (SR). Il maltempo che flagella Sud e Isole, però, ha fatto danni anche altrove.
Paura in Sardegna, disagi in Calabria
A Urzulei, nel Nuorese, è esondato il rio Margiani. E due pastori, il 65enne Giuseppe Mulas e del 23enne Francesco Moi, sono risultati dispersi per ore. Il maltempo che flagella Sud e Isole ha reso difficilissime le ricerche. Per fortuna sono stati ritrovati, avevano deciso saggiamente di cercare riparo e si erano recati nell’ovile del 23enne. Le autorità locali hanno diramato avvisi di allerta e chiesto alla cittadinanza di usare prudenza. In Calabria sono stati registrati 40 interventi di soccorso. In azione, finora, ci sono poco meno di 1.300 vigili del fuoco.
Torna alle notizie in home