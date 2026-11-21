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Da De Gennaro a Signorino, i suicidi eccellenti tra indagini sulla mafia e sospetti infamanti

La morte dell’ex capo della Polizia riporta alla memoria una serie di casi che hanno coinvolto uomini delle forze dell’ordine e magistrati. Da Palermo a Latina, storie segnate da accuse, inchieste giudiziarie e interrogativi rimasti aperti

di Lino Sasso - 21 Novembre 2026

Il suicidio di Gianni De Gennaro riporta alla memoria una lunga e controversa serie di morti che, negli ultimi decenni, hanno coinvolto esponenti delle forze dell’ordine e della magistratura i cui nomi erano emersi in inchieste legate alla criminalità organizzata. Vicende differenti, accomunate dal rapporto con indagini sulla mafia. Ma soprattutto da accuse talvolta pesantissime e, in alcuni casi, da interrogativi mai completamente dissipati. Tuttavia, proprio la distinzione tra sospetti, accuse e fatti accertati rappresenta un elemento fondamentale nella ricostruzione di queste storie.

Antonio D’Onofrio, il suicidio nella questura di Latina

Uno dei precedenti più recenti risale al 25 dicembre 2018, quando Antonio D’Onofrio, ispettore capo della Polizia, si tolse la vita sul terrazzo della questura di Latina.

La sua morte suscitò particolare attenzione anche per il contesto investigativo nel quale era emerso il suo nome. Un collaboratore di giustizia aveva infatti fatto riferimento a presunti rapporti dell’ispettore con ambienti della criminalità organizzata.

Le dichiarazioni del pentito e le circostanze del suicidio finirono al centro di accertamenti giudiziari, alimentando interrogativi sulle pressioni e sulle vicende personali e professionali che avevano preceduto la tragedia.

Il mistero di Calogero Laurenti, trovato impiccato a Palermo

Ancora più controversa la vicenda di Calogero Laurenti, maresciallo dei carabinieri trovato impiccato a Palermo nel 1991. La sua morte venne inizialmente classificata come suicidio, ma negli anni successivi alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia contribuirono a mettere in discussione quella ricostruzione.

Secondo le ipotesi emerse, il decesso avrebbe potuto essere collegato alle attività investigative che il militare conduceva negli ambienti mafiosi. Da qui i sospetti che dietro quello che appariva come un gesto volontario potesse nascondersi un omicidio mascherato.

Domenico Signorino, il magistrato del Maxiprocesso accusato da Mutolo

Tra i casi più drammatici figura quello di Domenico Signorino, sostituto procuratore di Palermo che aveva sostenuto l’accusa nel primo Maxiprocesso contro Cosa Nostra, accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il magistrato si tolse la vita il 3 dicembre 1992, sparandosi un colpo di pistola. Pochi giorni prima, il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo lo aveva accusato di collusione con la mafia.

Erano mesi drammatici per Palermo, ancora sconvolta dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Le accuse contro Signorino provocarono un terremoto nell’ambiente giudiziario, investendo un magistrato che aveva partecipato a uno dei più importanti processi contro Cosa Nostra.

Il suicidio arrivò prima che quelle dichiarazioni potessero essere sottoposte a un completo accertamento giudiziario.

Giancarlo Giusti, l’ex gip coinvolto nelle inchieste sulla ’ndrangheta

Nel 2015 fu invece Giancarlo Giusti, ex giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, a togliersi la vita mentre si trovava agli arresti domiciliari.

Il magistrato era stato coinvolto in inchieste condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia di Milano e Catanzaro, con accuse di corruzione e favoreggiamento nei confronti della ’ndrangheta.

Giusti aveva già riportato una condanna in primo grado. La sua vicenda aveva suscitato grande clamore per la gravità delle contestazioni, che investivano direttamente il rapporto tra l’esercizio della funzione giudiziaria e gli interessi della criminalità organizzata.

Cesare Vincenti, il suicidio dell’ex capo dei gip di Palermo

Un altro caso risale al 2019 e riguarda Cesare Vincenti, ex presidente dell’ufficio gip del Tribunale di Palermo.

Il magistrato si tolse la vita mentre risultava indagato dalla Procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta su corruzione e fallimenti.

Gli accertamenti investigativi avevano toccato anche presunti rapporti con ambienti della criminalità mafiosa siciliana.

Anche in questo caso la morte arrivò durante una fase particolarmente delicata della vicenda giudiziaria, prima che le contestazioni potessero essere definitivamente chiarite.

Mafia e suicidi eccellenti, le domande ancora aperte

Dal caso Signorino a quello di Vincenti, passando per D’Onofrio, Laurenti e Giusti, emerge una successione di tragedie che ha attraversato oltre trent’anni di storia italiana.

Non esiste un filo conduttore narrativo che consenta di attribuire a tutte queste morti una causa comune. Alcuni protagonisti erano accusati di rapporti con organizzazioni mafiose, altri avevano indagato proprio sulla criminalità organizzata. In altri casi ancora, le circostanze del decesso hanno alimentato sospetti sulla stessa ipotesi del suicidio.

Oggi, il caso della morte di De Gennaro riporta l’attenzione su queste tutte queste vicende. Sulle ombre che hanno accompagnato alcune delle più delicate inchieste antimafia e sul rapporto tra eventuali responsabilità individuali, pressione giudiziaria e ricerca della verità.

Storie diverse, nelle quali ancora più centrali delle accuse sono le responsabilità tutte ancora da accertare a risultare fondamentali. Perché una cosa è certa: laddove non arrivano le prove non è sicuramente una una morte tragica a poter trasformare un sospetto in una certezza.