Attualità

Il rientro emozionante di Federica Brignone: sesta a Kronplatz (VIDEO)

Dopo 300 giorni di stop ha chiuso la prima manche settima. poi, il piazzamento finale nello slalom gigante anteprima di Milano-Cortina

di Dave Hill Cirio - 20 Gennaio 2026

Rientro emozionante di Federica Brignone: la sciatrice azzurra sesta a Kronplatz dopo l’infortunio. La campionessa di sci alpino italiana ha firmato un ritorno di grandissimo impatto nel circuito di Coppa del Mondo femminile disputando oggi lo slalom gigante di Kronplatz al sesto posto.

Un piazzamento dal significato particolare. Arriva dopo un lungo stop di quasi 300 giorni per un grave infortunio alla gamba subito lo scorso aprile e rappresenta un momento intenso per la sciatrice valdostana mentre si avvicinano i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Brignone, 35 anni, campionessa mondiale e medaglia olimpica, è tornata in gara con il pettorale numero 13 e ha completato la manche con dedizione e determinazione, finendo con un ritardo di circa 1”23 dalla vincitrice della gara.

Pur non essendo l’obiettivo principale cercare una vittoria subito, questo sesto posto dimostra che la sciatrice ha superato una delle prove più difficili della sua carriera e conferma la sua presenza di livello nelle discipline tecniche.

Dettagli della gara e dinamica della competizione

La gara di Coppa del Mondo di Kronplatz, una delle tappe storiche della stagione di sci alpino, ha visto l’austriaca Julia Scheib imporsi nel gigante con una prestazione di alto profilo. Federica Brignone ha messo in mostra subito nella prima manche una prova di grande carattere.

Nella manche iniziale la sciatrice italiana aveva chiuso settima, dimostrando un ottimo feeling con la pista nonostante il lungo periodo di assenza forzata dalle competizioni.

Questo sesto posto finale non solo offre punti preziosi in classifica ma rappresenta anche una conferma del processo di recupero di Brignone, che ha lavorato intensamente per tornare a competere ai più alti livelli dello sci alpino dopo aver subito una doppia frattura alla tibia e alla fibula. Federica Brignone sesta nel gigante di oggi firma pienamente il suo rientro.

Curiosità sulla sciatrice e sul ritorno in Coppa del Mondo

Federica Brignone è una delle atlete italiane più celebrate nel panorama dello sci alpino: oltre a risultati mondiali, ha vinto la Coppa del Mondo generale in passato grazie alla sua versatilità tra gigante, slalom e discipline tecniche meno veloci. Il suo soprannome “la Tigre” deriva proprio dalla grinta con cui affronta le piste più impegnative, e la resa di oggi a Kronplatz esprime appieno questo spirito combattivo.

Il sesto posto sul traguardo è visto da molti appassionati come un risultato di prestigio se si considera la competitività della gara e la difficoltà di tornare in forma dopo mesi di riabilitazione. La pista impegnativa vale come banco di prova in vista delle Olimpiadi di febbraio, dove Brignone potrebbe puntare non solo a gareggiare, ma anche a competere per piazzamenti di rilievo.

Contesto di stagione e obiettivi olimpici

Questa gara di Coppa del Mondo a Kronplatz cade proprio alla vigilia della fase clou della stagione invernale: tra poche settimane saranno infatti disputate le competizioni olimpiche a Milano-Cortina, un evento atteso anche a livello nazionale. Il rientro di Brignone rappresenta quindi un test fondamentale per la sciatrice e per la squadra italiana, con la consapevolezza che il percorso verso la piena forma fisica è ancora in corso ma percepito come positivo da lei stessa e dal suo team tecnico.