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“Ecco perché il modello italiano è attrattivo”

Urso alla plenaria del Caie: così l'Italia guadagna posizioni sui ranking globali

di Paolo Diacono - 29 Ottobre 2026

Il modello italiano è attrattivo. Parole e musica del ministro alle Imprese Adolfo Urso. Che, su questo punto, ha le idee chiarissime. Affidabilità economica, stabilità di governo e resilienza portano la nostra economia sempre più in alto nelle graduatorie mondiali. A Palazzo Piacentini, sede del Mimit, dove ha aperto la plenaria del Caie, il Comitato Attrazione Investimenti Esteri, Urso ha fatto il punto della situazione e ha gonfiato il petto d’orgoglio a fronte dei dati presentati e delle prospettive che si stagliano all’orizzonte.

Modello italiano? Attrattivo, parla Urso

I numeri pubblicati dal Comitato parlano di 88 progetti di investimento estero. Di questi ben 72 in corso per un valore complessivo globale pari a poco meno di 105 miliardi di euro. Fondi e capitali che arrivano da ben ventidue Paesi diversi e che puntano, con decisione e alta diversificazione, in addirittura diciotto settori e comparti produttivi. Il portafogli investimenti core, depurato dai dati su grandi programmi e data center, vale da solo 63 miliardi per 57 progetti tra life sciences e settore farmaceutico, alla filiera strategica dei semiconduttori, alle tecnologie quantistiche, nonché energia e materie prime critiche.

Il ruolo del Sud

Nel modello italiano, grande spazio c’è per il Sud e le sue significative performance. Quasi il 50% del portafogli Caie si concentra proprio sul Mezzogiorno. Al top c’è la Puglia, con investimenti per quindici miliardi di euro e una spiccata propensione sull’energia offshore e le rinnovabili. Segue la Campania, con 6,5 miliardi puntati su life sciences e tecnologie quantistiche. Stacca di pochissimo la Sicilia che, insieme a Calabria e Sardegna, conta su un portafogli regionale da 6,4 miliardi. Un modello, per Urso, che è davvero molto italiano. “Il Sud non è più la periferia degli investimenti esteri ma un territorio strategico per attrarre nuovi capitali”.

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