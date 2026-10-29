Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

“Ecco perché il modello italiano è attrattivo”

Urso alla plenaria del Caie: così l'Italia guadagna posizioni sui ranking globali

di Paolo Diacono -

Il modello italiano è attrattivo. Parole e musica del ministro alle Imprese Adolfo Urso. Che, su questo punto, ha le idee chiarissime. Affidabilità economica, stabilità di governo e resilienza portano la nostra economia sempre più in alto nelle graduatorie mondiali. A Palazzo Piacentini, sede del Mimit, dove ha aperto la plenaria del Caie, il Comitato Attrazione Investimenti Esteri, Urso ha fatto il punto della situazione e ha gonfiato il petto d’orgoglio a fronte dei dati presentati e delle prospettive che si stagliano all’orizzonte.

Modello italiano? Attrattivo, parla Urso

I numeri pubblicati dal Comitato parlano di 88 progetti di investimento estero. Di questi ben 72 in corso per un valore complessivo globale pari a poco meno di 105 miliardi di euro. Fondi e capitali che arrivano da ben ventidue Paesi diversi e che puntano, con decisione e alta diversificazione, in addirittura diciotto settori e comparti produttivi. Il portafogli investimenti core, depurato dai dati su grandi programmi e data center, vale da solo 63 miliardi per 57 progetti tra life sciences e settore farmaceutico, alla filiera strategica dei semiconduttori, alle tecnologie quantistiche, nonché energia e materie prime critiche.

Il ruolo del Sud

Nel modello italiano, grande spazio c’è per il Sud e le sue significative performance. Quasi il 50% del portafogli Caie si concentra proprio sul Mezzogiorno. Al top c’è la Puglia, con investimenti per quindici miliardi di euro e una spiccata propensione sull’energia offshore e le rinnovabili. Segue la Campania, con 6,5 miliardi puntati su life sciences e tecnologie quantistiche. Stacca di pochissimo la Sicilia che, insieme a Calabria e Sardegna, conta su un portafogli regionale da 6,4 miliardi. Un modello, per Urso, che è davvero molto italiano. “Il Sud non è più la periferia degli investimenti esteri ma un territorio strategico per attrarre nuovi capitali”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news