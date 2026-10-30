Cultura & Spettacolo

Addio a Sir Patrick Stewart, il leggendario Capitan Picard in Star Trek

Originario del Regno Unito, si è spento a Los Angeles dopa una battaglia contro l’Alzheimer

di Gianluca Pascutti - 30 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di una delle figure più iconiche e amate del panorama artistico internazionale. Si è spento all’età di ottantasei anni Sir Patrick Stewart, celebre anche per aver interpretato ruoli che hanno ridefinito la cultura cinematografica pop contemporanea. L’annuncio della sua scomparsa ha immediatamente fatto il giro del mondo, lasciando un vuoto incolmabile tra i milioni di estimatori che lo hanno seguito lungo una carriera straordinaria.

La scomparsa nella sua casa di Los Angeles e le cause del decesso

L’attore britannico si è spento serenamente nella sua abitazione di Los Angeles. Accanto a lui, fino agli ultimi istanti, c’era la moglie Sunny. La famiglia ha scelto di condividere apertamente le circostanze della sua scomparsa attraverso un comunicato ufficiale, rivelando che l’artista ha affrontato una battaglia contro il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Nonostante la gravità della diagnosi, i familiari hanno sottolineato che gli ultimi momenti sono stati caratterizzati da un clima di profonda serenità

Da icona della fantascienza a pilastro del teatro shakespeariano

Prima di diventare un volto fondamentale del cinema hollywoodiano e della televisione di spessore, il percorso artistico di Stewart è iniziato sui palcoscenici teatrali del Regno Unito. Per lunghi anni è stato uno dei membri di punta della prestigiosa Royal Shakespeare Company, interpretando i testi classici con una maestria riconosciuta dalla critica internazionale. La vera svolta popolare è arrivata quando ha indossato la divisa della Flotta Stellare, imprimendo il suo nome nella storia della televisione grazie al ruolo del Capitano Jean-Luc Picard nella fortunata serie fantascientifica. Successivamente, la sua abilità interpretativa ha conquistato un’altra intera generazione di spettatori vestendo i panni del saggio Professor Charles Xavier nell’universo cinematografico dedicato ai mutanti Marvel.

Un’eredità artistica indelebile e i tributi del mondo del cinema

La scomparsa di un interprete di tale calibro ha generato un’ondata di commozione unanime tra colleghi, registi e addetti ai lavori. Molti protagonisti del cinema hanno voluto ricordare la sua straordinaria etica professionale, unita a una rara combinazione di umiltà, carisma e rigore intellettuale. I riconoscimenti ottenuti nel corso dei decenni, inclusi i prestigiosi premi teatrali e le onorificenze ricevute dalla monarchia britannica, testimoniano l’impatto culturale di un artista completo. Il percorso di vita e la dedizione assoluta all’arte di Sir Patrick Stewart continueranno a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni, che rimarranno per sempre impresse nella memoria collettiva del pubblico.

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