Economia

Come funziona la sterilizzazione della tassazione

di Giorgio Brescia - 26 Novembre 2026

Quando lo Stato decide di alzare le tasse sulle slot machine e sulle videolotterie, la giustificazione ufficiale è quasi sempre di natura etica e preventiva: disincentivare un consumo dannoso rendendolo fiscalmente più oneroso. In economia si chiama “tassa pigouviana”. E’ un prelievo concepito non solo per fare cassa ma per scoraggiare un comportamento a rischio e farne sostenere i reali costi sociali.

Quale è il trucco delle slot per resistere al Fisco?

Eppure, nel mercato del gioco d’azzardo, questo principio virtuoso si inceppa puntualmente a causa di un inghippo economico-matematico invisibile agli occhi dell’utente. Lo snodo del meccanismo si dipana nelle modalità attraverso le quali le società concessionarie reagiscono ai rincari del Prelievo Erariale Unico.

Se in un qualsiasi altro settore l’aumento delle imposte si scarica direttamente sul prezzo finale dello scontrino, nel campo degli apparecchi da gioco il costo d’ingresso della singola giocata resta fisso: un euro era prima, un euro resta dopo.

Stesso prezzo, meno vincita?

Il giocatore non percepisce alcun rincaro immediato al momento di infilare la solita moneta nella macchina. L’adeguamento fiscale avviene infatti sottotraccia. E agisce sulla leva del cosiddetto “payout”, cioè la percentuale di denaro scommesso che l’apparecchio deve restituire per legge al pubblico sotto forma di vincita.

Quando lo Stato alza le aliquote sulle puntate, le concessionarie riducono contestualmente la quota destinata alle vincite degli scommettitori. Se, ad esempio, l’imposta su cento euro giocati sale dal dieci al quindici per cento, l’impresa abbassa il payout dal settanta al sessantacinque per cento.

La sterilizzazione della tassazione

L’esito di questa manovra è matematico: lo Stato incassa la sua fetta aggiuntiva di risorse fiscali, il margine di profitto del concessionario rimane intatto. Intanto, l’intero peso del prelievo erariale viene scaricato sulle spalle del cittadino, che si ritrova con probabilità di vincita ridotte. Le società sterilizzano così l’effetto deterrente della tassa, pagando le maggiori aliquote con il denaro che la macchina smette di restituire al pubblico.

Senza un rincaro palese del prezzo d’ingresso, il giocatore non avverte alcuna variazione, ma finisce per esaurire il proprio budget a disposizione molto più rapidamente. Una dinamica opaca, in fin dei conti, che trasforma un’ipotetica misura di tutela della salute in un perfetto, silenzioso e ben collaudato ingranaggio di prelievo fiscale.