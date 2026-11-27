Politica

Vendetta grillina: così l’Elevato e Dibba fanno saltare per aria il giocattolo di Conte e Schlein

di Eleonora Manzo - 27 Novembre 2026

Altro che Campo largo, qui rischia di diventare un Campo santo per le ambizioni della sinistra. Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte si logorano nel tentativo disperato di trasformare un’ammucchiata elettorale in una coalizione credibile, dal cilindro del passato spuntano i due guastafeste per eccellenza: Beppe Grillo e Alessandro Di Battista.

La strana coppia del grillismo d’annata sembra avere una missione chiara all’orizzonte, ovvero rovinare la festa all’ex avvocato del popolo e stendere un tappeto rosso lungo chilometri verso Palazzo Chigi per Giorgia Meloni.

Il nervosismo dilagante

Basta osservare il nervosismo che serpeggia tra i banchi dell’opposizione per capire che la minaccia è tutt’altro che folcloristica. L’ipotesi di una prima, clamorosa candidatura diretta dell’ex pentastellato in tandem con l’eterno giramondo romano, ha mandato in cortocircuito i calcoli dei progressisti.

Mentre Conte si affanna a cucire accordi di potere con quel Partito Democratico un tempo additato come il nemico pubblico numero uno, Grillo e Di Battista hanno gioco facile a rispolverare l’argenteria del Vaffa delle origini. Il messaggio rivolto alla base pentastellata è semplice e devastante. Noi non abbiamo mai tradito, non ci siamo mai seduti al tavolo con il sistema e restiamo gli unici custodi della purezza rivoluzionaria contro la mutazione genetica imposta dalla pochette contiana.

I numeri

A trasformare questo incubo politico in una sentenza aritmetica ci pensano già le prime rilevazioni degli istituti demoscopici. Secondo le proiezioni elaborate dall’istituto Emg e dall’Istituto Piepoli, una lista riconducibile all’asse Di Battista-Grillo partirebbe già da una dote compresa tra il 3% e il 4%, con punte che nelle stime più ampie arrivano fino al 5% soprattutto nel caso in cui fosse la segretaria dem a guidare l’intera coalizione.

Un bacino di voti pescato quasi interamente nello stagno del Movimento 5 Stelle e tra gli scontenti dell’area radicale, pronto a prosciugare il serbatoio del centrosinistra.

Alle prossime elezioni politiche, con una legge elettorale in cui i collegi uninominali si decidono spesso sul filo di poche migliaia di schede, un’emorragia del 3% o del 5% equivale a una resa senza condizioni.

Ogni voto di protesta intercettato dal tandem Grillo-Dibba nei collegi in bilico si traduce automaticamente in un seggio regalato alla coalizione di centrodestra, spaccando in due l’elettorato antagonista e rendendo matematicamente impossibile qualsiasi rimonta. Più Conte cercherà di accreditarsi come partner affidabile agli occhi del Nazareno e di Bruxelles, più regalerà ossigeno e credibilità ai suoi ex compagni di strada pronti a presentarne il conto alle urne.

Dall’altra parte della barricata, a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni può permettersi di osservare lo spettacolo con la serenità di chi ha i numeri e la rotta ben saldi. Mentre l’esecutivo lavora con compattezza per dare seguito al mandato ricevuto dagli italiani, garantendo stabilità, credibilità internazionale e risposte concrete alle famiglie e alle imprese, l’opposizione conferma di essere tenuta insieme soltanto da un livore ideologico incapace di reggere alla prova della realtà.

Il colpo di grazia

Se il progetto della sinistra si riduce alla somma algebrica di sigle in guerra permanente tra loro, il ritorno di fiamma tra Grillo e Di Battista rischia di essere il colpo di grazia definitivo. E al governo non resterà che continuare a governare, mentre gli avversari si dividono le macerie della loro ennesima rivoluzione mancata.

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