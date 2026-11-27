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L’Europa dei veti: 27 capitali, zero visione

Sul bilancio pluriennale 2028-2034 l'Unione rinvia ancora. Frugali contro coesionisti, falchi contro esitanti, contributori contro beneficiari

di Ernesto Ferrante - 27 Novembre 2026

Il summit del nulla. C’era una decisione da prendere sul futuro dell’Europa. E l’Ue, fedele alla propria tradizione, ha deciso di non decidere. Il Consiglio europeo straordinario convocato a Bruxelles per affrontare il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 si è concluso senza accordo, esattamente come molti prevedevano. Non un incidente di percorso, ma quasi un obiettivo dichiarato. Lo stesso presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha definito la riunione un “passo necessario” del negoziato, formula elegante per descrivere una giornata trascorsa a certificare divergenze già note. L’unica scelta concretizzata è stata la nomina dello spagnolo Pablo Hernandez de Cos alla guida della Banca centrale europea. Sul resto, il vuoto.

La fotografia emersa da Bruxelles è impietosa. Su una sponda i cosiddetti Frugali, decisi a contenere il bilancio. Sull’altra gli Amici della Coesione, contrari a tagli che ridurrebbero fondi agricoli e investimenti territoriali. In mezzo, una Commissione che continua a elencare nuove priorità strategiche senza riuscire a spiegare come finanziarle. L’Europa che sogna l’autonomia strategica, la leadership tecnologica, la difesa comune e la competitività globale non riesce nemmeno a stabilire quanto è disposta a spendere per sé stessa.

L’Unione delle paure

Dietro le formule diplomatiche si nasconde un dato politico elementare. Ogni capitale guarda ai propri interessi immediati e alle proprie scadenze elettorali. La fretta di chiudere entro dicembre nasce soprattutto dall’incubo francese. Emmanuel Macron ha chiarito che dopo la fine del 2026 potrebbe non avere la forza politica necessaria per approvare il nuovo bilancio. Sullo sfondo incombe la possibilità di una vittoria di Marine Le Pen e della conseguente riapertura di ogni partita europea. Così Bruxelles corre non perché abbia trovato una sintesi, ma perché teme il voto dei cittadini.

È l’ennesimo paradosso di una (dis)Unione che rivendica una dimensione politica continentale ma continua a comportarsi come una sommatoria di campagne elettorali nazionali. Ogni negoziato viene ostaggio delle urne del Paese vicino. Qualsiasi ambizione strategica deve ottenere il visto di ventisette governi. Anche la minima crisi diventa una trattativa infinita. Non stupisce che la premier italiana Giorgia Meloni abbia parlato di posizioni “anni luce” lontane. Il dato sorprendente sarebbe stato il contrario.

Il prezzo del nanismo europeo

La parte più surreale della vicenda riguarda la distanza fra le dichiarazioni e la realtà. Da anni i leader europei ripetono che il mondo è cambiato. Parlano della minaccia russa, della competizione cinese, dell’espansionismo tecnologico americano, della necessità di investire in difesa, energia, innovazione e sicurezza. Lodano il rapporto Draghi, ne celebrano le conclusioni, ne citano i numeri. Poi si siedono al tavolo e discutono soprattutto di sconti, rebate, eccezioni, compensazioni e quote da ridurre.

Mario Draghi ha indicato la necessità di centinaia di miliardi di investimenti aggiuntivi ogni anno per evitare il declino competitivo europeo. Nel frattempo l’Ue litiga su un bilancio che, al netto di tutto, resta inferiore all’1% del reddito nazionale lordo europeo. È come discutere il colore delle tende mentre la casa perde fondamenta. La verità è che l’Ue continua a scontrarsi con il suo limite storico di pretendere di agire come una potenza senza accettare i costi politici e finanziari di esserlo. Vuole parlare il linguaggio della geopolitica mantenendo le procedure di un condominio.

Costa prova a “riconciliare l’irriconciliabile”

Costa prova a “riconciliare l’irriconciliabile”. Ma il problema non è la mediazione. Il problema è che l’Europa continua a confondere l’unanimità con la leadership. Nel frattempo Washington decide, Pechino investe, Mosca sfida e Bruxelles rinvia. Ancora una volta. Ogni rimando rende più evidente la domanda che nessuno nei palazzi europei ama affrontare: come può aspirare a essere una potenza globale un’Unione che fatica persino a mettersi d’accordo sul proprio bilancio? Finché la risposta resterà sospesa tra veti incrociati, egoismi nazionali e compromessi al ribasso, l’Europa continuerà a produrre l’unica abbondanza che non le manca, quella delle riunioni. E confermerà il suo essere un gigante economico che insiste a comportarsi da nano politico.

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