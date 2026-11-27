Cronaca

I familiari di De Gennaro chiedono la pubblicazione integrale della lettera

Riserbo sulle missive dirette ai parenti, oggi l'autopsia

di Cristiana Flaminio - 27 Novembre 2026

I familiari di Gianni De Gennaro hanno chiesto che la lettera pubblica sia divulgata “nella sua interezza” e nel “rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle Procure che hanno avviato le indagini”. Allo stesso tempo, i parenti hanno chiesto “il massimo riserbo” a proposito delle missive “indirizzate direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine”. E che queste non siano “oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale” per “rispetto del lutto” dei familiari stessi.

I familiari e la lettera di De Gennaro

La pubblicazione integrale della lettera pubblica redatta da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita diventa, dunque, un tema fondamentale. Per fare chiarezza attorno alla vicenda su cui indaga la magistratura. E sul punto di vista dello stesso prefetto. Uno dei nodi riguarda il riferimento a “quello che nemmeno la mafia aveva ottenuto”. Il punto che, stando alle indiscrezioni inseguitesi nelle ultime ore sarebbe stato rivolto, unico passaggio di tutta la missiva pubblica, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca.

Oggi l’autopsia

Intanto questa mattina è prevista l’autopsia. Dall’esito degli esami dipenderà anche la data dei funerali. Si terranno nella giornata di lunedì, al più tardi martedì, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Il dibattito in Commissione antimafia continua sulla possibilità di acquisire le missive. E i materiali contenuti nell’hard disk, “l’oggetto dei desideri” in cui De Gennaro, come ne scrive nella sua lettera, ha conservato quarant’anni di carriera.

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