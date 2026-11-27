Esteri

Le misure in Francia, Germania e Spagna

di Mauro Trieste - 27 Novembre 2026

La globalizzazione prometteva benessere diffuso. Oggi, in gran parte dell’Occidente, quella promessa appare incrinata. Mentre salari e potere d’acquisto ristagnano, il caro vita erode i bilanci familiari e la ricchezza continua a concentrarsi nelle mani di pochi. Da questa frattura riemergono due temi destinati a dominare il confronto politico, come il sostegno ai redditi più fragili e la tassazione dei grandi patrimoni. Dopo pandemia, crisi energetica e inflazione, milioni di famiglie europee affrontano affitti più alti, mutui più onerosi e consumi sempre più compressi. La questione sociale, rimasta per anni in ombra dietro immigrazione, sicurezza e guerre culturali, torna così al centro della scena politica.

Sul fronte dei redditi bassi, l’Italia discute ancora dell’eredità del reddito di cittadinanza, ma in tutta Europa esistono strumenti di protezione simili. La Germania ha introdotto il Burgergeld, la Francia il Revenu de Solidarité Active, la Spagna l’Ingreso Minimo Vital. Nei Paesi nordici è il welfare a garantire una rete di sicurezza estesa. Modelli diversi, stesso obiettivo, quello di impedire che povertà ed esclusione sociale si allarghino.

Parallelamente riemerge il tema della patrimoniale. Per anni considerata politicamente impraticabile, torna a essere discussa di fronte a disuguaglianze sempre più marcate. Oggi imposte sul patrimonio netto sopravvivono in Paesi come Spagna, Norvegia e Svizzera, mentre in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti proposte di tassazione delle grandi ricchezze continuano a riaccendere il dibattito.

A spingere in questa direzione non è solo la politica. I sondaggi mostrano un consenso crescente verso una maggiore contribuzione dei super-ricchi per finanziare sanità, istruzione, welfare e misure contro il caro vita. Persino una parte dei milionari ritiene che la concentrazione estrema della ricchezza rappresenti un rischio per la stabilità democratica. La linea di frattura è ormai evidente tra chi invoca una redistribuzione più incisiva per rafforzare la protezione sociale e chi, invece, continua a puntare su crescita, investimenti e minore pressione fiscale come motori del benessere.

Dietro lo scontro su redditi minimi e patrimoniali si nasconde però la questione più profonda di quanta disuguaglianza può sopportare una democrazia senza compromettere la propria coesione. E potrebbe essere proprio la distribuzione della ricchezza, più che immigrazione o identità, il campo di battaglia politico del prossimo decennio.

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