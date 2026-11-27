Sicurezza

LA NOSTRA SICUREZZA- La morte di De Gennaro, stress test per l’antimafia

di Giuseppe Tiani - 27 Novembre 2026

Il mio amico Michele Emiliano ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno che, per riprendere Marco Pugliese, un ergastolano fuggito durante i funerali della moglie, gli investigatori pugliesi dovettero inseguirlo fino in Brasile. Avevano lavorato con Gianni De Gennaro, servirono intercettazioni, pazienza e la collaborazione delle procure di più Paesi. Dopo la cattura, De Gennaro telefonò a Emiliano per ringraziarlo di aver riconosciuto il merito delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Un grande capo riconosceva il proprio lavoro nell’autonomia della squadra.

Quanta parte di quel metodo è diventata patrimonio delle istituzioni? La morte di De Gennaro sottopone tutte le istituzioni dell’antimafia italiana a una prova severa. Chi indaga su una strage ha il dovere di verificare ogni elemento concreto, anche quando riguarda chi, per conto dello Stato, si è occupato delle indagini. Ma a distanza di decenni occorrono carte reperibili, decisioni ricostruibili, testimonianze verificabili. I ricordi sbiadiscono. Sbiadisce anche, per chi legge oggi quelle carte, la percezione del terrore di quegli anni.

Ricostruire quel contesto storico è parte essenziale dell’accertamento dei fatti. La fiducia fra istituzioni si misura anche nella libertà di un investigatore di consegnare a un magistrato un elemento scomodo per il proprio ufficio con la stessa lealtà che gli si chiede quando indaga su un boss. Nel 1984, sull’aereo che riportava Tommaso Buscetta dal Brasile in Italia, c’era De Gennaro. A raccoglierne le dichiarazioni fu Giovanni Falcone. Le rivelazioni di Buscetta permisero di ricostruire i legami fra delitti che nei singoli fascicoli sembravano storie separate.

Ma per ogni accusa servivano riscontri da portare in aula, dove la difesa avrebbe potuto contestarli. Il maxiprocesso di Palermo è entrato nella storia anche per il modo in cui lo Stato seppe giudicare Cosa nostra secondo le regole che garantiscono ogni imputato. È una lezione di etica e civiltà giuridica che vale ancora di più oggi, quando l’anticipazione di un verbale può condizionare il giudizio pubblico su una vita intera. Nel gennaio 1988, poche settimane dopo la sentenza di primo grado del maxiprocesso, il Consiglio superiore della magistratura scelse Antonino Meli per succedere ad Antonino Caponnetto alla guida dell’Ufficio istruzione di Palermo.

Pesò l’anzianità. Nel 1989 Falcone divenne procuratore aggiunto. Nel 1990 la guida della Procura palermitana andò a Pietro Giammanco. L’anno dopo il ministro della Giustizia chiamò Falcone a Roma, alla direzione degli Affari penali. Le nomine hanno date, atti e motivazioni, ma non eludono una domanda. Come si spiega che il metodo di Falcone abbia cambiato il modo di combattere Cosa nostra sulle due sponde dell’Atlantico e che proprio a Palermo quel magistrato non sia mai arrivato a dirigere né l’Ufficio istruzione né la Procura? Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, De Gennaro rimase un gigante del contrasto alla mafia.

Tra i corpi di polizia un arresto può diventare materia di contesa fra chi vorrebbe intestarselo. Alla Direzione investigativa antimafia, prima da vicedirettore e poi da direttore, chiese a poliziotti, carabinieri e finanzieri di mettere in comune esperienze e conoscenze fino ad allora custodite nei rispettivi uffici. La stima che si guadagnò negli Stati Uniti deve molto a quella capacità di far cooperare istituzioni e Paesi diversi. Emiliano ricorda quel metodo anche nelle indagini pugliesi. Per le famiglie di chi era stato ucciso contava che finalmente si riuscisse a ricostruire un omicidio.

A quale corpo di polizia appartenesse chi aveva trovato il riscontro interessava assai meno. Negli atti dell’inchiesta di Caltanissetta sono comparsi elementi che hanno reso individuabile la residenza di Salvatore Contorno. Al Viminale si è tornati a discutere della sua protezione.

Che cosa dirà domani un investigatore a chi, prima di collaborare, gli chiederà se la sua famiglia sarà al sicuro? La risposta dipende anche dalle cautele di chi custodisce gli atti e dalle scelte di chi li pubblica. Un giornale può segnalare il pericolo lasciando fuori dalla pagina il particolare che consentirebbe di trovare una persona. Su via D’Amelio rimane il debito verso la verità e verso i familiari di Paolo Borsellino e dei cinque agenti uccisi con lui. Che fine ha fatto l’agenda rossa? Dopo trentaquattro anni la Repubblica non ha ancora una risposta.

Nell’indagine per depistaggio la Procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro. La giudice aveva respinto la richiesta, ritenendo che mancassero gravi indizi sulla specifica finalità di sviare le indagini. I pubblici ministeri avevano presentato appello. Questo era lo stato degli atti al momento della sua morte.

Le sue lettere meritano il rispetto più profondo. Sono le ultime parole di un uomo che godendo della fiducia di tutti, ha servito il Paese e le sue istituzioni in anni drammatici. Emiliano ha richiamato la distinzione fra il lavoro della Commissione parlamentare antimafia e quello delle procure. Al Parlamento spetta chiedere come abbiano funzionato gli apparati e quali rimedi occorrano. In uno Stato civile e liberale le responsabilità penali si accertano nel processo.

Per condannare occorre che la colpevolezza sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Se da un’audizione si ricava soltanto un titolo contro la parte avversa, il mattino dopo le famiglie avranno lo stesso interrogativo e un ritaglio di giornale in più. Le vicende di uomini che contribuirono a sconfiggere la strategia stragista di Cosa nostra lasciano amarezza e delusione. A rileggere oggi le polemiche, si direbbe che la mafia abbia finito per inghiottire, nella memoria pubblica, perfino l’antimafia.

Di un magistrato, di un poliziotto, di un’intera stagione rischia di restare soltanto l’ultimo sospetto. In questo si misura il rigore di chi indaga, verificare fino in fondo ogni ipotesi fondata su elementi concreti. Ma alla fine, è doveroso dire che cosa ha trovato conferma e che cosa è rimasto una congettura. A chi tornerà in via D’Amelio il prossimo 19 luglio dobbiamo questa onestà e il coraggio di dire che cosa resta oscuro di quegli anni.

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