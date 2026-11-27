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Sostegno a Kiev e fisco dividono ancora il centrosinistra. Migliora il clima ma restano le distanze

Le trattative procedono ma il punto di caduta per una linea condivisa tra tutti i partiti del campo largo resta ancora lontano

di Giuseppe Ariola - 27 Novembre 2026

Quanto sta accadendo ai tavoli per il programma del campo largo è la più evidente dimostrazione di come non sia possibile costruire un’alleanza basata esclusivamente sulla somma aritmetica dei partiti che la compongono. Soprattutto se c’è chi, come il Movimento 5 Stelle, si fa scudo del proprio peso elettorale per evidenziare tra le righe, anche quando sarebbe inutile farlo, che senza i loro voti non si vince. Come se non fosse già evidente, alla luce dello scenario prospettato dai sondaggi, che riducendo il perimetro dell’alleanza il centrosinistra non avrebbe alcuna possibilità di successo. Eppure, la quadra sembra ancora lontana. Su fisco e Ucraina in particolare, la distanza tra i partiti resta infatti evidente.

Il nodo Ucraina

Per quanto riguarda il sostegno a Kiev, l’attacco sferrato contro due navi russe nel cuore del Mediterraneo, praticamente alle nostre porte, di certo non ha agevolato l’individuazione di una linea comune. Anche perché il rischio di un allargamento del conflitto inizia a farsi concreto. E se il Pd ha reagito con una certa timidezza all’offensiva ucraina in Libia, evitando di sbilanciarsi, Giuseppe Conte anche dal presidio contro la proposta di legge sulla caccia ribadisce che “è assurdo buttare soldi nel riarmo”. Guardando verso il Nazareno, Nicola Fratoianni sottolinea invece che “le convergenze si trovano quando nessuno mette linee rosse”. Ancora più netto Matteo Renzi. Gli ucraini, sostiene il leader di Italia Viva al termine del question time, “hanno bombardato per scelta di qualche Paese amico, casualmente in Libia, perché vogliono portare la guerra a casa nostra”. Di fronte a questo, aggiunge, “bisogna alzarsi e dire no”, cosa che, accusa, il titolare della Farnesina non ha fatto.

Patrimoniale o tassa sulle rendite finanziarie?

Sul fronte fisco, invece, la situazione sembra ancora più ingarbugliata. Dopo quello di mercoledì, quando era quasi saltato il banco, ieri si è tenuto un nuovo tavolo. Il clima è stato certamente migliore del giorno prima. Ma a parte questo non si è registrato alcun passo in avanti. Su patrimoniale e tassazione delle rendite finanziarie le posizioni di Pd e Avs da una parte e quelle dei pentastellati dall’altra sono ancora decisamente distanti. Con i centristi contrari a entrambe le misure. Al vertice presso gli uffici del gruppo dem al Senato, oltre agli esponenti del campo progressista, Antonio Misiani del Pd, Mario Turco dei 5 Stelle e Marco Grimaldi di Avs, hanno partecipato anche Benedetto Della Vedova di +Europa, Ernesto Maria Ruffini di Più Uno (che in tarda mattinata ha avuto un faccia a faccia preliminare con il responsabile economico del Nazareno) e Raffaella Paita di Italia Viva.

Diffidenza e cioccolatini ai tavoli per il programma del campo largo

Proprio la senatrice renziana, forse alla luce delle tensioni del giorno prima, ha provato ad addolcire il clima con dei cioccolatini. Certamente si tratta dell’unico obiettivo messo a segno, visti i toni pacati dell’incontro, assicurano alcuni dei presenti, perché per il resto non c’è stato nessun passo avanti. Qualcuno avrebbe addirittura sostenuto che con le misure caldeggiate dal blocco progressista si rischierebbe di non prendere neanche i voti dei propri familiari. Al punto che su più di un nodo si è ipotizzato di affidare la discussione al tavolo tra i capigruppo o, addirittura, a quello dei leader. Probabilmente in considerazione della percezione per la quale, anche semplicemente sulla disponibilità al dialogo, ci sia qualcuno che un giorno frena e l’altro accelera. Che prima minaccia la rottura e poi si mostra disponibile a ricucire. Un braccio di ferro continuo. La conferma di come il raggiungimento di una sintesi sia decisamente lontano tra partiti il cui unico comune denominatore è l’opposizione al centrodestra.

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