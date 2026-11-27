Dossier Ai

Bolla tech: col Nasdaq chiuso, le Borse europee sprintano

Le mosse di Nvidia e quelle di Musk per uscire dalla bolla

di Cristiana Flaminio - 27 Novembre 2026

Il Ringraziamento è passato, la bolla tech no: non si spiega, altrimenti, perché col Nasdaq chiuso per Thanksgiving Day, le Borse europee (con Milano sugli scudi: +2,4%) abbiano finalmente brindato a una giornata di festa. È bastato chiarirsi sui dazi, che non saranno aggiuntivi ma sostitutivi di quelli che già sono in vigore, per far correre i mercati. Dall’Asia fino al Vecchio Continente. Occhio, però, che oggi Wall Street riapre. E tutti hanno fatto in modo di farsi trovare pronti. Nvidia, per esempio, ha approfittato del Ringraziamento (e delle Borse chiuse in America) per annunciare al mondo, tramite Financial Times, di voler stoppare l’export di chip nel Sud-est asiatico. Niente più semiconduttori da spedire in Thailandia, Vietnam, Malesia e Singapore.

Big tech, oggi riapre il Nasdaq

Obiettivo, dopo lo scandalo Megaspeed, evitare triangolazioni che facciano finire chip di ultima generazione in Cina. Agli investitori, che pure hanno a cuore le sorti patriottiche, non avrà fatto piacere sapere che Jensen Huang, come primo atto da quando s’è reinsediato, ha deciso di rinunciare a un fiume di denaro. Poi c’è Elon Musk che non sa più cosa fare per farsi notare. Prima ha chiesto, e ottenuto, dalle agenzie americane l’ok per allestirsi il data center nello spazio. Il progetto Starmind prevede di spedire in orbita fino a un milione di satelliti in cui conservare dati per far girare l’Ai.

Due mosse per Elon Musk

Poi ha deciso di vestirsi da Santa Claus e regalare due azioni di SpaceX a ciascun bambino americano. Almeno, a ogni minore a cui i genitori avranno attivato il Trump account che consente ai giovanissimi di “arricchirsi fin da piccoli” giocando in Borsa. Gli costerà diciotto miliardi di dollari. Un investimento che gli servirà a creare una base (solida) di piccoli azionisti (e non solo in senso anagrafico) a lungo termine non troppo preoccupati dai rimbalzi del titolo. Nella speranza che, sul breve, queste mosse gli porti hype e, di conseguenza, nuovi investitori interessati a far alzare il valore delle sue stesse azioni. Poi c’è Anthropic. Anzi, Anflopic come stanno già iniziando a bollarla negli Stati Uniti. Su cui le domande si addensano e i dubbi si affastellano. In America più di qualcuno inizia a rinfacciare ad Amodei la retorica apocalittica sulla nuova tecnologia. L’errore è stato quello di fissare l’Ipo in una congiunzione astrale a dir poco sfavorevole. Di aver dovuto recitare il ruolo del salvatore dell’Ia e, adesso, di essersi trasformata in una sorta di benchmark, se non di detonatore, della bolla tech.

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