Economia

Gli specchi deformanti del micro bilancio Ue

L'interpretazione dei numeri, l'analisi dei dati e il disperato tentativo di Costa di tenere tutti insieme

di Giovanni Vasso - 27 Novembre 2026

Dal dibattito sul bilancio Ue emerge la cifra di un continente che, infedele a sé stesso, s’è votato alla volontà d’impotenza. La proposta firmata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, è una resa incondizionata rispetto all’obiettivo di fare della Ue qualcosa di più di un ente regolatore. Doveva valere fino a 2mila miliardi di euro, per provare a salvare capra e cavoli (e dopo il fallimento della mediazione irlandese), s’è decisa la decimazione del bilancio con circa 200 miliardi di euro in meno rispetto all’inizio.

I numeri del bilancio Ue

La bozza ora vale 1.780 miliardi di euro. A evocarla, una cifra imponente. Ma è un gioco di specchi deformanti. Ad analizzarla, difatti, questa montagna di soldi si riduce a una cunetta che partorisce un criceto. L’importo, infatti, andrà diluito su sette anni, dal 2028 al 2034. Per l’agricoltura, e per tutto il periodo, verranno stanziati meno di 900 miliardi. Saranno 898,3. Poco più di 128,2 miliardi l’anno, in media. La Cina, tanto per capirci, solo per il 2025 ha speso l’equivalente di 273 miliardi solo per il comparto primario. Non va granché meglio sui temi che pure dovrebbero stare a cuore a tutti, tanto agli Amici della Coesione quanto ai Frugali. E cioè quelli della competitività, della ricerca e Difesa. Dalla bozza Costa, infatti, emerge un ritocco che farebbe passare gli stanziamenti da 522,2 a 437,7 miliardi. Per una riduzione da 84,5 miliardi.

Confronti e sconti

Ma, in ossequio al gioco di specchi deformanti, si tira in ballo l’aumento delle risorse rispetto al bilancio settennale precedente. Con percentuali più che favolose: per la competitività c’è il 120% in più, addirittura il 232% per la Difesa. Rispetto a un bilancio che stanziava la miseria di 149,5 miliardi (a prezzi correnti rispetto al 2018 quando nominalmente erano 132,8) per la prima e appena 26,8 miliardi per la seconda. Poi c’è il capitolo della Coesione, che a noi italiani preme molto. Così come importa, tanto, ai Paesi dell’Est. Per la prima volta le risorse vengono addirittura ridimensionate, in prospettiva. La coesione valeva un terzo di tutto il bilancio Ue 2021-27 (per circa 392 miliardi), la prossima pianificazione prevede di portarla a 402 miliardi. Un po’ di più ma, in proporzione (e considerando sempre lo specchio deformante dei prezzi correnti), viene messa da parte.

Una questione di feeling

Tutti scontenti. Questo accade perché i Paesi frugali, che non vogliono più farsi chiamare così ma ambiscono a darsi il nome di “modernizzatori”, sono solitamente contributori netti. O tali si intendono e perciò esigono tagli ancora più consistenti. A differenza degli amici della Coesione che invece incassano più di quanto trasferiscano a Bruxelles. Almeno in teoria. E temono di perdere fondi. E su questo aspetto, quello tributario, si arriva al vero nodo dell’intera vicenda. La novità più importante del bilancio settennale Ue riguarda le voci di entrata diretta. Per diventare davvero grande, Bruxelles non può più dipendere da quanto le passano gli Stati membri. Deve poter gestire da sé entrate e uscite. Insomma, l’Unione vuol diventare maggiorenne.

Le entrate dirette restano al palo

Ciò significherebbe cedere un po’ di tasse affinché le esiga direttamente l’Europa. Nessuno Stato è disposto a farlo. Anche perché, detto a bassa voce, significherebbe poi pagarla in sede di bilancio, paletti e Patti di stabilità. Perciò Costa, per dribblare i musi lunghi, s’è inventato la digital tax. Che dovrebbe valere fino a poco più di 5 miliardi l’anno per un introito complessivo, sul settennato, da 36,4 miliardi. Allo stesso tempo, l’Ue farebbe cassa sugli Ets che affliggono le imprese, sulle sigarette e sul dazio carbonico del Cbam. Se tutto andrà bene, Bruxelles godrebbe di entrate pari a 60 miliardi l’anno. Che restano comunque poche ma, nel solito gioco di specchi deformanti, qualcuno sarà pure capace di parlare di successo.

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