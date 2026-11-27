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Gasolio agricolo, Lollobrigida: “Dall’Ue apertura sull’uso dei fondi Psr”

In alcune aree d'Italia il gasolio agricolo scende sotto un euro al litro

di Enzo Ricci - 27 Novembre 2026

Il governo punta a rafforzare gli aiuti agli agricoltori sul fronte del costo del carburante. A margine dell’Assemblea Anci di Verona, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha spiegato che, dopo il credito d’imposta da 90 milioni di euro e gli interventi regionali, Roma ha chiesto all’Unione europea di autorizzare l’utilizzo dei fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) per incrementare ulteriormente le risorse destinate al settore.

“C’è stata una forte apertura”, ha affermato il ministro, sottolineando come diversi Paesi europei abbiano sostenuto la richiesta italiana. L’obiettivo è ampliare la dotazione finanziaria a favore delle aziende agricole per contenere l’impatto dei rincari energetici.

Lollobrigida ha inoltre evidenziato che, grazie alle misure adottate e agli accordi con grandi operatori della distribuzione come Eni e Q8, in alcune regioni il gasolio agricolo è già disponibile a meno di un euro al litro. “Molte regioni sono riuscite a calmierare i costi”, ha detto il ministro, citando il Lazio tra gli esempi più significativi.

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