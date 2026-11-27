Salute

L’appello Uap alle istituzioni contro la riforma Draghi: “La sanità non è un mercato, è un diritto”

La conferenza stampa a Roma del 26 novembre

di Eleonora Ciaffoloni - 27 Novembre 2026

A difendere il Servizio sanitario nazionale sono, in queste ore, proprio le strutture private che ne costituiscono una parte integrante. Non per rivendicare uno spazio, ma per chiedere che la sanità non venga trattata come un qualsiasi settore economico.

È il messaggio arrivato da Roma, dove 34 associazioni nazionali e territoriali si sono riunite per contestare la riforma sulla concorrenza introdotta dal governo Draghi con la legge 118 del 2022. Una mobilitazione che coinvolge sanità privata accreditata, comparto sociosanitario e Terzo settore, preoccupati per gli effetti che le nuove regole potrebbero produrre sull’organizzazione dell’assistenza in Italia.

La protesta guidata da Uap e dalla presidente Giorlandino

A guidare la protesta Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap (Unione nazionale ambulatori e poliambulatori, enti e ospedalità privata), che ha chiesto al Governo e al Parlamento di intervenire sulla normativa. Il timore è che le nuove regole aprano la strada a fondi d’investimento e grandi concentrazioni societarie e finanziarie, mettendo in difficoltà le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute.

“Non possiamo trasformare la sanità in un assembramento di strutture estere multinazionali. Siamo qui a difendere la salute dei cittadini e le imprese italiane”, ha dichiarato. Da qui l’avvertimento: “Senza l’abolizione totale per noi imprese italiane ed enti del Terzo settore del decreto concorrenza in sanità e il ripristino delle regole di esenzione previste dalla direttiva europea Bolkestein, siamo pronti alla mobilitazione nazionale. Permane lo stato di agitazione”.

Al centro della questione c’è l’estensione delle procedure comparative per l’assegnazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Le associazioni temono che criteri basati sulla capacità economica degli operatori finiscano per favorire i grandi gruppi, penalizzando piccole e medie imprese, cooperative sociali ed enti non profit. Una prospettiva che rischia di compromettere un sistema costruito nel tempo intorno alle esigenze dei territori.

Gli interventi delle associazioni e degli enti

“Non siamo contrari alla libera concorrenza e ai suoi principi, ma siamo contrari a come si intende attuarla”, ha spiegato Michele Vietti, presidente nazionale di Conf Salute. Il problema, per Vietti, nasce dall’idea di applicare alla sanità le ordinarie logiche di mercato, assimilando il rapporto tra Ssn e privati accreditati a un tradizionale contratto d’appalto.

Ma una struttura sanitaria non è una semplice somma di beni e servizi: è parte di una rete fatta di collaborazioni con gli ospedali, personale specializzato e percorsi terapeutici. Rimettere periodicamente in discussione questi rapporti potrebbe destabilizzare la rete assistenziale, interrompere la continuità delle cure e mettere a rischio anche i posti di lavoro.

E proprio sulla garanzia delle cure ai cittadini è intervenuta Giulia Cappadona, vicepresidente Fenascop, che richiama l’attenzione sulla rete che riguarda la salute mentale, ancora la “Cenerentola d’Italia”. “Non siamo numeri” dice Cappadona, “curiamo le persone sulla base di un patto di fiducia che si costruisce nel tempo tra pazienti, operatori e strutture”. Un rapporto importante in un ambito in cui i percorsi riabilitativi possono durare anche 72 mesi. “Siamo favorevoli alla concorrenza, ma servono criteri chiari che premino la qualità delle cure. Se le strutture vengono messe a gara ogni tre anni, quale garanzia possiamo offrire ai pazienti sulla continuità dell’assistenza? Il rischio è che siano proprio loro a perdere i propri riferimenti terapeutici”.

A sostegno delle preoccupazioni del comparto è intervenuto anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. “Non si può sacrificare, nel nome della libera concorrenza del mercato, un bene primario, quello della sanità. Bisogna preservare la qualità dei servizi essenziali che vengono garantiti non da persone che si improvvisano, ma da imprese che nel tempo hanno dimostrato la loro capacità di assistenza nei confronti della sanità”, ha affermato. Il fronte delle associazioni riunite a Roma rivendica una rappresentanza di almeno 17mila strutture e presidi, 150mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni annue.

L’appello alle istituzione di Uap: “Pronti alla mobilitazione”

La richiesta al Governo e al Parlamento è quella di rivedere la normativa, ripristinando le condizioni di esenzione previste dalla direttiva europea Bolkestein per i servizi sanitari e sociosanitari. Le associazioni contestano, in particolare, che l’impostazione italiana possa spingersi oltre quella adottata in altri Paesi europei, dove non sarebbe stato introdotto un analogo sistema di gare periodiche. Il confronto entra ora in una fase delicata. Il 31 dicembre scadrà il periodo di sospensione delle disposizioni interessate dalla revisione della disciplina sull’accreditamento.

Senza un intervento legislativo, le Regioni potrebbero trovarsi a dover organizzare le procedure comparative. Intanto, sul tavolo ci sono gli emendamenti presentati dalla maggioranza al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che puntano a distinguere il rinnovo degli accordi già esistenti dall’assegnazione di nuovi fabbisogni assistenziali.

“Il libero mercato ha come riferimento il profitto, la sanità il diritto alla salute”, ha sintetizzato Luigi Marano, presidente Confsalute Sicilia. La proposta è quella di una terza via: trasparenza, verifiche e criteri di qualità, senza sacrificare la continuità assistenziale e il pluralismo dell’offerta.

Le organizzazioni hanno annunciato la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto anche con i sindacati, ma hanno confermato lo stato di agitazione. In assenza di risposte concrete, la protesta potrebbe estendersi a livello nazionale. La sfida è impedire che la competizione economica diventi il criterio prevalente in un settore nel quale, prima dei bilanci, ci sono le persone.