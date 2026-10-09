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In Australia leoni marini e foche rispondono al test del’udito

Scienziati studiano l’influenza dei rumori uomo sui mammiferi marini

di Askanews -

Sydney, 9 ott. (askanews) – In Australia, alcuni scienziati hanno addestrato leoni marini e foche a rispondere a un test dell’udito per studiare come i mammiferi marini siano influenzati dal rumore prodotto dall’uomo. I custodi dello zoo di Taronga a Sydney hanno addestrato due leoni marini e due otarie orsine ad ascoltare i suoni e a premere una paletta quando sentono un tono. Come si vede in queste immagini, gli animali vengono ricompensati con del pesce ad ogni risposta corretta.

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