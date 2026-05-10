Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Sacro Fuoco, verità tra le fiamme

di Eleonora Ciaffoloni - 10 Maggio 2026

Un incendio improvviso, una comunità sconvolta e una verità che sfugge: Sacro Fuoco si apre con un evento destinato a cambiare per sempre gli equilibri di una piccola cittadina immaginaria, Pontorgueil.

Il 15 aprile 2010 la cattedrale di Saint-Fruscain prende fuoco e crolla, dando origine a un mistero che aleggia per tutta la narrazione. La coincidenza con la data dell’incendio di Notre-Dame de Paris aggiunge un’aura simbolica e quasi inquietante all’episodio.

Da questo punto di partenza, Emmanuel Venet costruisce un romanzo corale, fatto di tante voci e prospettive diverse. Non c’è un’indagine classica, ma una successione di capitoli che raccontano i personaggi della comunità: il vescovo ambiguo, il politico corrotto, l’imprenditore, il giovane insospettabile, l’immigrato facilmente accusabile e altre figure marginali o instabili. Ognuno nasconde qualcosa, ognuno potrebbe avere un movente. Tutto è connesso dal fuoco, che rimane anche come elemento simbolico: fuoco del desiderio, della passione, dell’ambizione e della distruzione.

L’incendio diventa così il punto in cui tutte queste tensioni sembrano convergere. Quando però si tratta di trovare un colpevole, la comunità preferisce una soluzione semplice, individuando un capro espiatorio, mentre la verità resta incerta e sfuggente. Sacro Fuoco è un romanzo intenso, originale e capace di raccontare molto più di quanto sembri. Il vero centro del libro non è tanto la scoperta del colpevole, come in un giallo, quanto l’analisi della società: una provincia fatta di apparenze, ipocrisie e dinamiche di potere. La struttura corale funziona bene e permette di costruire un mosaico ricco e coerente.

I personaggi, volutamente caricaturali, servono a mettere in luce le contraddizioni umane più che a creare empatia. In questo senso, il romanzo assume quasi i tratti di una sottile satira sociale. Lo stile è vario e dinamico: Venet alterna ironia, registri diversi e momenti più riflessivi. Questa scelta può inizialmente spiazzare, ma rende la lettura stimolante e mai banale. L’ironia, in particolare, è uno degli elementi più riusciti: ma come si suol dire sì, fa ridere, ma fa anche riflettere. Il tema del capro espiatorio e della verità costruita socialmente è forse l’aspetto più attuale del libro.

Venet mostra come una comunità preferisca una spiegazione semplice piuttosto che affrontare la complessità dei fatti. Sacro Fuoco emerge, in libreria, come una lettura raffinata e intelligente, capace di coinvolgere e far pensare, un romanzo diverso dal solito, che unisce ironia, critica sociale e una narrazione fuori dagli schemi.

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