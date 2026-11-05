Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

In soccorso delle le balene arenate su una spiaggia neozelandese

Alcuni volontari in azione per rimettere in mare 14 balene pilota

di Askanews -

Cape Palliser, 5 nov. (askanews) – Alcuni volontari hanno aiutato a rimettere in mare almeno 14 balene pilota arenate lungo la costa del Wairarapa, vicino a Cape Palliser. “Ci sono molte balene morte”, afferma Nikki Carmichael, medico marino. “È piuttosto difficile trovarle tutte. Alcune sono già state trascinate in mare aperto.”

La Nuova Zelanda e la vicina Australia sono zone critiche per gli spiaggiamenti di massa di balene. Nelle acque dell’oceano infatti vivono grandi colonie di questi mammiferi, ma ancora è un mistero la ragione che le porta in massa a spiaggiarsi e spesso a morire.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news