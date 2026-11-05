In soccorso delle le balene arenate su una spiaggia neozelandese

Askanews Video

Alcuni volontari in azione per rimettere in mare 14 balene pilota

di Askanews - 5 Novembre 2026

Cape Palliser, 5 nov. (askanews) – Alcuni volontari hanno aiutato a rimettere in mare almeno 14 balene pilota arenate lungo la costa del Wairarapa, vicino a Cape Palliser. “Ci sono molte balene morte”, afferma Nikki Carmichael, medico marino. “È piuttosto difficile trovarle tutte. Alcune sono già state trascinate in mare aperto.”

La Nuova Zelanda e la vicina Australia sono zone critiche per gli spiaggiamenti di massa di balene. Nelle acque dell’oceano infatti vivono grandi colonie di questi mammiferi, ma ancora è un mistero la ragione che le porta in massa a spiaggiarsi e spesso a morire.