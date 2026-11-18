Cronaca

Inass, la “piccola martire dell’A10” ha avuto giustizia dopo 39 anni

Francia, condannati a 20 e 15 anni la madre e il padre della bambina trovata morta nel 1987 sull'autostrada A10

di Priscilla Rucco - 18 Novembre 2026

Ci sono voluti trentanove anni perché la bambina dell’autostrada avesse un nome, una storia e infine una sentenza e due condanne. Martedì 17 novembre, la Corte d’assise del Loir-et-Cher, riunita a Blois, ha condannato i genitori di Inass Touloub, morta nel 1987 a quattro anni: vent’anni di reclusione alla madre, Halima El Bakhti, 72 anni, per torture e atti di barbarie che hanno causato la morte senza intenzione di uccidere; quindici al padre, Ahmed Touloub, 74 anni, per complicità, per non aver impedito le violenze. I due, che si erano presentati in aula come “liberi” sono stati portati in carcere la sera stessa. Hanno dieci giorni per impugnare il verdetto.

I fatti

L’11 agosto 1987, lungo l’autostrada A10, all’altezza di Suèvres, i gendarmi trovarono il corpo di una bambina avvolto in una coperta. Portava i segni di sevizie ripetute: morsi, fratture, ustioni. Nessuno ne denunciò la scomparsa e la Francia la ribattezzò la “piccola martire dell’A10”. Fu sepolta in una tomba senza nome, mentre gli inquirenti, per anni, continuarono a cercare un’identità.

Il Dna del fratello

La svolta è arrivata solamente nel 2017, quando il profilo genetico di un giovane fermato per una lite è risultato compatibile con le tracce rimaste sulla coperta. Era il fratello minore della bambina morta.

Da lì gli inquirenti sono risaliti alla famiglia, che viveva a Puteaux, alle porte di Parigi. Inass era nata a Casablanca nel 1983, terza di sette figli, e aveva trascorso i primi diciotto mesi con la nonna materna in Marocco prima di raggiungere i genitori in Francia. Nel giugno 2018 padre e madre sono stati fermati e incriminati; ricorsi e questioni procedurali hanno poi rinviato il processo per otto anni.

La sentenza

Il processo è durato undici giorni. Già durante l’inchiesta le sorelle maggiori avevano raccontato le violenze perpetrate dalla madre, di cui la piccola era il bersaglio principale. La donna, che inizialmente aveva sostenuto che la figlia fosse viva e sposata in Marocco, ha ammesso in aula: “Non ero un essere umano”.

Il padre ha ammesso di aver assistito ad alcune violenze senza riuscire a proteggerla. La Corte ha riconosciuto alla madre un discernimento alterato al momento dei fatti. Nel leggere il verdetto, la presidente ha osservato che Inass non era più trattata come una bambina, ma come il bersaglio di ogni crudeltà.

La storia della piccola Inass

La storia di Inass è anche la storia di una tenacia: magistrati e inquirenti che per decenni non hanno archiviato il fascicolo e non si sono mai arresi nel cercare i colpevoli.

Una bambina di quattro anni è stata maltrattata a lungo dentro una famiglia numerosa, in un quartiere abitato, senza che nessuno intervenisse; eppure sicuramente in molti sapevano che cosa accadesse in quella casa. La violenza sui più piccoli si nasconde spesso proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, a casa. Ascoltare i segnali, a scuola come nel vicinato, e trovare il coraggio di segnalarli – ricordiamo che le denunce possono rimanere anonime – può salvare vite e restituire la dignità che ogni vittima merita.

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