Cronaca

Investita fuori al McDonald’s: 14enne grave a Napoli

Una motocicletta l'ha sbalzata di diversi metri

di Giorgio Brescia - 10 Novembre 2025

Tragico incidente durante la notte scorsa a Napoli, una 14enne ha attraversato la strada davanti al McDonald’s di Fuorigrotta, una moto guidata da un giovane di 20 anni l’ha investita: è grave in ospedale.

Investita davanti al McDonald’s

L’impatto in via Giambattista Marino alle ore 00.30 circa ha sbalzato la ragazza di diversi metri, provocandole ferite gravi. Subito i soccorritori del 118 sono intervenuti e l’hanno trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Ora, la ragazza versa in condizioni ritenute molto gravi.

Il motociclista si è fermato per prestare soccorsi all’adolescente, intorno alla quale si era radunata subito la folla.

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito controlli sul conducente, sospeso la sua patente e sequestrato la moto. La Polizia Locale ha anche raccolto testimonianze, effettuato rilievi e controllato le telecamere della zona per approfondire la dinamica dell’incidente.

Le proteste

La comunità di Fuorigrotta, dopo l’episodio della 14enne investita e ora grave in ospedale, ha organizzato una protesta per chiedere più controlli e misure di sicurezza in strada, soprattutto di notte vicino allo stadio Maradona. I residenti e le autorità locali sono preoccupati per i frequenti incidenti gravi in ​​quella zona, particolarmente durante le ore della movida.