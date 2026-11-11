Esteri

Netanyahu ordina, Israele si prepara ad attaccare l’Iran

Teheran ha riorganizzato la propria risposta puntando su arsenali missilistici di precisione e difesa aerea avanzata

di Elizabeth Costello - 11 Novembre 2026

Il gabinetto di sicurezza israeliano guidato da Netanyahu ha intensificato lo stato di allerta, completando le simulazioni operative per un possibile attacco contro l’Iran.

Israele si prepara ad attaccare l’Iran

Secondo fonti di intelligence e di difesa, l’aeronautica di Tel Aviv ha già condotto esercitazioni a lungo raggio nello spazio aereo regionale. E ha delineato una dottrina fondata su attacchi rapidi e ad altissima intensità. L’obiettivo primario è prevenire una guerra di logoramento prolungata, mentre Teheran ha riorganizzato la propria risposta puntando su arsenali missilistici di precisione e difesa aerea avanzata.

Nel frattempo, la diplomazia rimane in un precario equilibrio. L’amministrazione americana valuta opzioni militari presentate dal CENTCOM, inclusa l’istituzione della Task Force Iron Gate per bloccare le forniture di armi iraniane. Inoltre, affianca ai piani bellici un canale di mediazione indiretta gestito da Qatar e Pakistan.

Teheran, tramite il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, rifiuta impegni formali e subordina ogni intesa al ritiro del blocco navale e alla garanzia dei diritti sul proprio programma nucleare. Badando, nel frattempo, a mantenere la presa sullo Stretto di Hormuz.

Tra la spinta israeliana verso un ridimensionamento drastico delle capacità iraniane e la ricerca americana di un accordo di contenimento, la linea che separa una tregua negoziata da un’escalation su vasta scala resta estremamente sottile.