SGUARDI- Alessandro Longobardi, la grande scommessa: riaprire l’Eliseo

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Il direttore artistico di Viola Produzioni e la sua vita nel teatro

di Askanews - 12 Novembre 2026

“Il teatro è un mondo meraviglioso, anche se bisogna essere votati alla rinuncia e alla povertà come San Francesco; però quando si alza il sipario tutte le preoccupazioni finiscono, e se poi lo spettacolo è bello è il massimo che si possa desiderare”. Parola di Alessandro Longobardi, impresario, imprenditore con la Viola Produzione, figlio di una dinastia importante per cinema e teatro a Roma. Longobardi ha rilevato almeno per una stagione la gestione del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo, storiche sale romane chiuse da diversi anni, con un’opzione per altre sei stagioni se tutto andrà bene. Ci racconta la sua grande scommessa con l’Eliseo, la storia di suo padre e di suo nonno, la sua Viola produzioni con gli altri teatri che gestisce: la Sala Umberto, il grande Brancaccio, lo Spazio Diamante. E ancora i rapporti fra teatri pubblici e teatri privati, la decisione di far partire la stagione dei musical al Brancaccio, e la passione sociale della sua vita: la formazione dei giovani.

“Alla fine”, dice “in 26 anni partendo da zero posso dire cheoOggi abbiamo un bel giardino fiorito di spazi culturali che funzionano ,completamente ristrutturati. Se uno lavora così, ecco, ci vuole più tempo. Sicuramente non è il tempo della borsa, che devi avere utili ogni tre mesi, ma è il tempo della vita”.