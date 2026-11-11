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Pier Silvio Berlusconi: “Né io né Marina scendiamo in politica”

Ma nessun disimpegno da Forza Italia: "Uno dei più grandi lasciti di nostro padre"

di Paolo Diacono - 11 Novembre 2026

Né Pier Silvio né Marina Berlusconi scenderanno in politica. Si avvicinano le elezioni e, come ogni qualvolta si parla di voto, le sirene richiamano i figli sulle orme del padre. L’impegno diretto, però, è da scartare. Anzi, è già stato scartato, una volta di più, dal Ceo di Mfe che ha risposto ad alcune domande nell’incontro con la stampa a Cologno Monzese. Facendo chiarezza sul refrain che torna, puntuale, ogni volta che il dibattito politico inizia a entrare nel vivo dell’appuntamento elettorale.

Pier Silvio Berlusconi: “Non scendiamo in politica”

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sono chiare e nette. “Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta. Non abbiamo nessuna intenzione di scendere in politica in maniera attiva”. È da escludere, dunque, una candidatura dei due figli del Cav. “Marina – ha spiegato suo fratello – ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia”. Il partito, nelle intenzioni dei fratelli Berlusconi rimane “uno dei più grandi lasciti di mio padre”. Insomma, se non ci sarà nessuna candidatura diretta non vi sarà nemmeno il tanto temuto disimpegno della famiglia dalle sorti degli azzurri.

“Magari in un’altra vita”

Scherzando, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una sua discesa in campo. “Questo lo dico per me. Se mai sarà, magari un’altra vita, un’altra ancora”. Ma, ha ribadito, nessuna smobilitazione. E difatti ha riferito che Marina e lui coltivano “l’interesse a tenere vivo ciò che mio padre ha creato, più che concretamente a livello proprio di ideale, di evoluzione, di modernità nella politica italiana. E poi c’è anche un interesse giusto da imprenditori, da cittadini, perché crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato”.

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