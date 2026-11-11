Esteri

Morto all’improvviso l’ambasciatore russo a Washington

Il diplomatico aveva 66 anni. Era in carica dal 2025. Il cordoglio del Ministero degli Esteri russo. Nessun commento da Usa e Cremlino

di Maria Graziosi - 11 Novembre 2026

È morto improvvisamente Alexander Darchiev, l’ambasciatore russo a Washington. L’uomo aveva 66 anni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa della Tass. Che ha dato conto e notizia di un comunicato del Ministero degli Esteri di Mosca che annuncia la scomparsa del diplomatico. “I vertici e il personale del Ministero degli Esteri russo annunciano con profondo dolore che Alexander Darchiev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa negli Stati Uniti, è deceduto improvvisamente l’11 novembre, all’età di 66 anni”.

Morto l’ambasciatore russo a Washington

Darchiev era ambasciatore russo a Washington dall’inizio dell’anno scorso. Era arrivato negli Stati Uniti già dalla fine degli anni 2000 e si era ritrovato alla guida della delegazione russa in terra americana all’indomani dell’inizio del disgelo delle relazioni tra gli Usa e la Federazione russa. In mezzo, sei anni da ambasciatore russo in Canada e quattro da responsabile del dipartimento Nord America del ministero degli Esteri di Mosca. Il Cremlino non ha commentato immediatamente la scomparsa di Darchiev. Anche i funzionari statunitensi non hanno rilasciato finora alcuna dichiarazione.

“Scomparso all’improvviso”

La nota del Ministero riferisce che il diplomatico è scomparso all’improvviso. Non si conoscono le cause del decesso improvviso di Darchiev. Che sarebbe stato molto legato, tra gli altri, anche alla figura del consigliere per la politica estera del Cremlino, Yury Ushakov.

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