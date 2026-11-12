Esteri

Witkoff e Kushner a Mosca: oggi l’incontro con Putin

I mediatori Usa in Russia: tutti i nodi al tavolo delle trattative

di Cristiana Flaminio - 12 Novembre 2026

Steve Witkoff e Jared Kushner sono appena atterrati a Mosca. I due mediatori americani saranno accolti all’aeroporto Vnukovo della capitale russa dal rappresentante speciale della Federazione, Kirill Dmitriev. L’incontro è previsto con il presidente russo Vladimir Putin. E tutto avverrà “come di consueto”, così come è stato riferito dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov alla vigilia dell’incontro stesso. L’appuntamento arriva poco dopo gli incontri di Abu Dhabi, tenutisi mercoledì nel Golfo. Dopo l’appuntamento moscovita, i mediatori Usa dovrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino.

Witkoff e Kushner a Mosca

Il nodo focale riguarda la mancanza di fiducia tra le parti. Come ha detto proprio Jared Kushner, citato dall’agenzia Reuters. “La realtà è che al momento non c’è fiducia tra le parti, ed è comprensibile dopo un conflitto come questo”. E quindi ha notato che “in alcuni ambiti vediamo spazi per trovare dei compromessi, in altri dobbiamo approfondire la discussione, ma penso che questo sia stato un buon primo passo”. Un altro punto fondamentale riguarderà il posto al tavolo della pace. La Russia non vuole la presenza dell’Ue, che gli americani proveranno a negoziare.

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